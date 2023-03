“NON SUCCEDE MA SE SUCCEDE” È LA CAMPAGNA MINIABBONAMENTI PER LA FASE AD OROLOGIO

La Benedetto XIV presenta “NON SUCCEDE MA SE SUCCEDE”, la campagna di miniabbonamenti valida per la fase ad

orologio della Serie A2 Old Wild West.

Il miniabbonamento, che permette agli spettatori di assicurarsi un prezzo medio inferiore a quello del singolo

biglietto, sarà valido oltre che per le tre partite della fase ad orologio, anche per le prime due gare casalinghe di

playof, per un totale di cinque incontri.

In questo modo, tutti coloro che decideranno di sottoscriverlo si assicureranno il prezzo bloccato sui biglietti delle

prime due partite di playoff, che la Società si riserva di modificare in futuro.

Sia la lista prenotazioni sui posti liberi che la fase di prelazione riservata agli abbonati saranno attivate a partire da

domenica 19 marzo, data della partita interna con Mantova che chiude la regular season biancorossa.

Per tutti i tifosi della Benedetto sarà quindi possibile assicurarsi il proprio abbonamento prima della palla a due:

dalle 16 alle 18, all’interno della Milwaukee Dinelli Arena, sarà allestito uno stand dove esercitare il proprio diritto

di prelazione o prenotare un miniabbonamento.

Per chi non potesse assistere alla sfida con Mantova, la società organizzerà nuove giornate in cui sarà possibile

sottoscrivere il miniabbonamento, i cui dettagli saranno resi noti nei prossimi giorni.

