” Il Comune di Cento nell’ambito del progetto SMART e l’Equipe DGA dell’Azienda USL di Ferrara per il Piano Locale di Contrasto al Gioco d’Azzardo – Area Prevenzione, organizzano “NON T’AZZARDARE!” – evento volto ad informare e sensibilizzare studenti e popolazione sul Disturbo da Gioco d’Azzardo (DGA).

Il 23 Maggio, mattinata di prevenzione dedicata agli studenti: alle ore 11:00, si terrà in diretta streaming per le classi terze delle scuole secondarie di I grado del Distretto Ovest la conferenza spettacolo “Il metodo infallibile” del prof. Federico Benuzzi che, in una chiave ludico interattiva, attraverserà i concetti fondamentali della matematica, del gioco d’azzardo e della ludopatia. L’accesso è gratuito tramite link riservato alle scuole iscritte.

Il 24 Maggio, serata di sensibilizzazione rivolta alla popolazione – gratuita fino ad raggiungimento dei posti disponibili: alle ore 20:30 al Cinema Teatro Don Zucchini (Corso del Guercino 19) andrà in scena “All’alba vincerò” – spettacolo sul disturbo da gioco d’azzardo della compagnia Teatro dei Sentieri. Tra momenti forti e commoventi ed altri più leggeri, gli attori affronteranno con delicatezza questo rilevante fenomeno sociale, portando lo spettatore a riflettere sulla malattia.

Al termine degli eventi, saranno presenti gli esperti dell’Equipe DGA del Servizio Dipendenze Patologiche dell’Azienda USL di Ferrara per un dibattito aperto alle domande del pubblico.”

