NOVITA’ IN CASA CENTESE: rinnovato il CDA, grande rentré di Carlo Contri

Il 30 ottobre presso “Studio Fava Commercialisti e Avvocati” l’assemblea dei soci ha approvato il bilancio al 30 giugno 2023 ed ha rinnovato il Consiglio di Amministrazione.

Dopo il sentito ringraziamento ai consiglieri uscenti per il prezioso contributo alla crescita della compagine nei 3 anni trascorsi, si è proceduto alle nuove nomine. Sono stati confermati il Presidente Alberto Fava ed i consiglieri Alessandro Gotti e Davide Martinelli. Alla carica di Vice Presidente è stato nominato il signor Davide Guglielmino. Giovane imprenditore ventiseienne nel ramo dell’edilizia, socio della G&G costruzioni srl, che si conferma Main sponsor della società per il biennio 2023 – 2025. Appassionato di sport e amante della propria città, Davide e la Sua famiglia sono parte attiva nel sostegno di diverse iniziative di valenza sociale sul territorio.



Graditissimo ingresso in CdA, per meglio dire un grande ritorno, quello di Carlo Contri. Imprenditore di successo, già manager Twin Disc spa, oggi socio di riferimento insieme al figlio Diego di PMC srl e di Tecnomotor srl. Contri rappresenta una parte importante della storia della Centese Calcio. Negli anni 70 – 80 è stato fra i protagonisti della cavalcata della grande Centese, quella che dalla terza categoria raggiunse la terza serie Nazionale.

A tutti loro i migliori auspici di buon lavoro e nuovi successi, in una famiglia biancoazzurra che cresce in numeri, qualità e professionalità.

