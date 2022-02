Nsc, necessario riconoscere l’Indennità di reperibilità

La segreteria regionale Emilia Romagna del Nuovo Sindacato Carabinieri, per voce dell’On. Alberto Pagani, tornerà a chiedere alla commissione Difesa di esaminare l’esigenza di strutturare e riconoscere ai Carabinieri un’indennità di ‘reperibilità’ connessa alle quotidiane esigenze d’intervento operativo e di polizia giudiziaria. Detta indennità, che attualmente non è istituita, viene maldestramente pretesa con la misera corresponsione di un emolumento connesso all’attuale istituto della ‘presenza qualificata’, presente per esclusive ragioni d’interesse eccezionale, che nulla hanno a che vedere con le esigenze di ordine e sicurezza pubblica”. Una ‘reperibilità’ strutturata e “remunerata in maniera appropriata, eliminerebbe l’emanazione di disposizioni e ordini obiettivamente illegittimi e che, di fatto, pregiudicano seriamente l’armonia professionale e il sereno rapporto fiduciario tra l’Amministrazione e il personale.

Giovanni Morgese, Segretario Generale E.R.

NUOVO SINDACATO CARABINIERI

#ilSindacatodelCarabiniere

Mi piace: Mi piace Caricamento...