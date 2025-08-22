NUOVA ASTA PUBBLICA per l’alienazione di un mezzo comunale Fiat Ducato | Scadenza offerte ore 12.00 del giorno 16.09.2025

“A seguito del primo avviso di asta pubblica indetto per la vendita del mezzo FIAT DUCATO con targa EG921WV, di proprietà del Comune di Cento, andato deserto, perché non sono pervenute offerte, l’Ente ha indetto nuovamente l’asta pubblica, ai sensi dell’art. 73, lettera c) del R.D. 23/05/21924, n. 82 ss.mm.ii, e con determinazione n. 837 del 13/08/2025 è stato approvato l’ulteriore avviso pubblico.

Il mezzo è stato immatricolato il 20.12.2011, ha percorso km 192.272, effettuati fino a giugno 2024; il veicolo è attrezzato per il trasporto di persone diversamente abili con piattaforma elevatrice porta post, marca Braun, Mod. VL918FIB-MATR.10-00588-ATTA al trasporto di 2 persone normodotate +2 diversamente abili + 5 persone diversamente abili a sedere, ai sensi della Circ.175/93. Allestimento Ditta Focaccia, con dispositivo antiparticolato.

Il veicolo può essere dotato fin dall’origine del gancio di traino e sarà posto in vendita nello stato di fatto, di diritto e di conservazione in cui si trova al momento dello svolgimento della gara esonerando il Comune di Cento da qualsiasi responsabilità per vizi apparenti e non apparenti.

L’importo a base di gara per la vendita dell’autoveicolo è di € 5.900,00, determinato a seguito di comparazione di prezzi indicati in siti specializzati per mezzi simili.

L’asta si terrà con il metodo dell’offerta segreta e l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più alto rispetto a quello posto a base d’asta, ai sensi dell’art. 73 lettera c) del R.D. 23/05/1924 n. 827.

Le offerte potranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 16.09.2025, con le modalità indicate nell’avviso pubblico.

Il mezzo è visibile presso la sede comunale sita a Cento in via Olindo Malagodi n.12 . L’interessato potrà prendere visione i giorni 26 agosto e 12 settembre 2025, dalle ore 10 alle ore 12, previo appuntamento da richiedere inviando una email all’indirizzo scolastici@comune.cento.fe.it

Per chiarimenti scrivere all’indirizzo: scolastici@comune.cento.fe.it .

Tutta la documentazione fotografica sarà disponibile al seguente link: https://www.comune.cento.fe.it/it/news/asta-pubblica-per-l-alienazione-di-un-mezzo-comunale-fiat- ducato.”

