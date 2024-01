NUOVA SCUOLA DI CASUMARO: Grande soddisfazione da parte delle tre forze di maggioranza

Le tre forze di maggioranza, attraverso i loro capigruppo Mattia Franceschelli, Marcello Ottani e

Massimo Donato, esprimono grande soddisfazione per l’imminente inizio dei lavori di costruzione

della nuova scuola di Casumaro.

Martedì sera, nell’incontro pubblico con la cittadinanza, il Sindaco e l’Assessore ai Lavori pubblici, affiancati

dai progettisti e dalla dirigente dei Lavori Pubblici, hanno ripercorso la storia di questa grande opera PNRR

che sarà realizzata nella frazione, partendo dallo sforzo straordinario che amministratori e tecnici hanno

compiuto per cogliere questa opportunità.



Perché il Comune di Cento ha deciso di concorrere al bando PNRR per l’edilizia scolastica, riuscendo poi a

portare a casa il risultato? L’attuale scuola di Casumaro è un edificio che ha più di cinquanta anni, a breve

avrebbe avuto necessità di interventi importanti di messa a norma e rinnovamento a carico del Comune, e

sarebbe comunque sempre stato un edificio di vecchia concezione. L’opportunità del finanziamento

permetterà di consegnare alla comunità un edificio nuovo, moderno, sicuro, antisismico, all’avanguardia

per rendimento energetico e riduzione dei consumi.

Le forze di opposizione si sono sempre dichiarate contrarie o critiche rispetto a questa e ad altre opere

basate sull’utilizzo dei fondi PNRR, per i quali il Comune di Cento ha concorso con risultato positivo, che

ricordiamo essere, per citare le principali, oltre alla scuola di Casumaro, l’asilo di Alberone, la palestra di XII

Morelli, l’adeguamento sismico ed efficientamento energetico di alcuni immobili di proprietà comunale,

investimenti nel digitale.

La nuova scuola di Casumaro costituirà un ambiente stimolante ed accogliente, paragonabile alle più

moderne scuole europee, dove i ragazzi potranno vivere e crescere, che diventerà un centro di

aggregazione non solo per gli scolari, ma per tutta la cittadinanza, che potrà sfruttare spazi come la palestra

e gli impianti sportivi esterni. Questo è segno tangibile dell’attenzione non solo verso la comunità

casumarese, ma centese tutta, andando ad arricchire il patrimonio di edifici del Comune.

Una domanda: perché l’amministrazione Accorsi, fin dai primi momenti, ha fatto la scelta politica di dare

priorità alla scuola, avvalendosi di questi finanziamenti straordinari, in un momento in cui la popolazione

scolastica si contrae di anno in anno? La risposta è che la presenza di una scuola in un paese costituisce un

potente baluardo contro l’abbondono del luogo, che la presenza di una scuola nuova bella e funzionante

rappresenta un incentivo alle nuove famiglie a restare nel paese o a venirci ad abitare, un investimento per

il futuro.



Costruire scuole significa voler coltivare la speranza che buoni servizi e politiche per le famiglie riusciranno

ad invertire la drammatica denatalità che colpisce il nostro paese, come dimostrato dall’esperienza

francese.

Fuori dalle continue polemiche e critiche spesso pretestuose, continuiamo a sostenere convintamente

l’amministrazione Accorsi che, senza tanti clamori, in mezzo ad infinite difficoltà di natura procedurale,

continua a perseguire il suo obiettivo politico primario: realizzare la rinascita post-sisma di Cento,

completando la ricostruzione nel capoluogo e valorizzando le frazioni con nuove opere che le rendano più

accoglienti e attrattive.

Mi piace: Mi piace Caricamento...