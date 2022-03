Nuova Sportiva lancia gli NS Days, tre giorni di sconti su Cento, Ferrara, Codigoro e Comacchio

Nuoto libero gratis per tutti e sconti sui triennali di nuoto libero e ginnastica in acqua: l’1, 2, 3 aprile nelle piscine di Nuova Sportiva della provincia arrivano gli “NS Days”.

Nuova Sportiva, società di gestione di impianti natatori, lancia “NS Days”, una tre giorni di open day dedicata al nuoto libero che coinvolgerà gli impianti della provincia di Ferrara come Cento, Ferrara Beethoven, Comacchio e Codigoro. Un’iniziativa importante in una fase che vede le piscine in grave sofferenza. Ce ne parla la Presidente Silvia Grandi:



“Abbiamo scelto di andare in forte controtendenza rispetto al periodo complicato per il settore: l’1, 2 e 3 aprile apriremo le porte di tutti nostri impianti per un weekend in cui sportivi, appassionati d’acqua e curiosi potranno venire in piscina e provare le nostre corsie del nuoto libero, il tutto in forma completamente gratuita. Non solo: chi verrà a trovarci potrà acquistare/rinnovare il proprio abbonamento trimestrale, sia sul nuoto libero che sulla ginnastica in acqua, con uno sconto del 15%” prosegue Grandi.



“In questi mesi abbiamo fatto uno sforzo enorme per mantenere bloccate le tariffe, nonostante le difficoltà oggettive derivate prima dal covid poi dal caro bollette. Ma ora vogliamo fare di più, lanciando agli utenti un segnale forte di speranza e ottimismo, che nasce in primis dalla volontà di condividere e accogliere che sono proprie del nostro modo di intendere quello che per noi è molto più di un mestiere.



In questo senso, la scelta dell’1 aprile come data di avvio degli NS Days non è casuale: dopo due anni di covid e di tante sofferenze, che hanno avuto una ricaduta molto pesante sull’intero settore, si chiude finalmente lo stato d’emergenza, segnando simbolicamente la possibilità di un nuovo inizio. Questo è il nostro piccolo modo di festeggiare, nell’auspicio di esserci lasciati alle spalle una volta per tutti il problema sanitario.”



“Negli ultimi due anni abbiamo lavorato tra mille difficoltà, ma sempre con lo sguardo rivolto al futuro. Abbiamo la fortuna di avere un team di grandi professionisti e ancor prima brave persone: da sempre investiamo tanto sulle risorse umane, con formazione e condizioni lavorative che prestino massima attenzione ai bisogni dei singoli, nella consapevolezza che ai nostri collaboratori dobbiamo tanto e che qualcosa vogliamo e cerchiamo di restituire.”



Grandi prosegue poi con un’importante anticipazione sulle prossime iniziative: “L’estate, che ci auguriamo possa essere serena sia sul fronte sanitario che su quello geopolitico, porterà certamente novità ma anche tante conferme. La prima tra queste sarà la riapertura su tutti i nostri impianti dei campus dedicati a bambini e ragazzi, attività che da sempre ci vede al fianco delle famiglie e su cui crediamo fermamente. Ripartiremo ovunque il 6 giugno, anche quest’anno con un fitto calendario di attività su cui a breve daremo tutte le informazioni del caso.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...