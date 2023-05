“Nuovi spazi sicuri per i giovani” a Persiceto

Tra maggio e giugno il Comune di Persiceto proporrà alcuni incontri rivolti alla cittadinanza e in particolare ai giovani nell’ambito del progetto “Nuovi spazi sicuri per i giovani: azioni integrate contro la marginalità e la devianza giovanile”, promosso in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna per sensibilizzare e coinvolgere la comunità sul tema della sicurezza urbana.

Nei mesi scorsi il Comune di San Giovanni in Persiceto e la Regione Emilia-Romagna hanno stipulato un accordo di programma per la realizzazione del progetto “Nuovi spazi sicuri per i giovani: azioni integrate contro la marginalità e la devianza giovanile”. Il progetto, che prevede una spesa complessiva di 110.00 euro di cui 88.000 euro finanziati dalla Regione, comprende alcuni interventi di prevenzione in riposta all’acuirsi di situazioni di disagio e povertà educativa in particolare tre le giovani generazioni. Le azioni interessano vari fronti, a partire dalla riqualificazione urbana di aree a rischio marginalità, attraverso il miglioramento dell’illuminazione pubblica (area Orto Botanico) e il rinnovamento del campo da basket a San Matteo della Decima, nella consapevolezza che la bellezza e la fruibilità dei luoghi è argine al disagio giovanile. Per migliorare la sicurezza urbana verrà inoltre implementato il sistema di videosorveglianza sul territorio, soprattutto nei contesti menzionati e più frequentati dai giovani. Per prevenire e contrastare episodi di disagio giovanile sono state messe in campo attività mirate in base alla profilazione dei gruppi a rischio individuati, gestite da esperti (cosiddetti educatori di strada).

Sul tema del disagio giovanile e della sicurezza urbana sono poi previsti incontri di informazione e sensibilizzazione per l’intera cittadinanza. Il primo incontro in programma si terrà giovedì 11 maggio alle ore 10 presso la scuola secondaria di primo grado “Mezzacasa” e sarà rivolto in particolare agli studenti delle classi seconde. Per l’occasione interverranno il Sindaco Lorenzo Pellegatti, Valentina Cerchiari, assessore a Giovani e Sociale, Giuseppe Antonio Panzardi, dirigente dell’Ufficio V territoriale di Bologna, Ufficio scolastico regionale, Massimiliano Campisi, dirigente dell’Istituto comprensivo 1 Decima-Persiceto, l’ex procuratore aggiunto di Bologna Valter Giovannini e Alessandro Mazzini dell’associazione “Strade”.

Giovedì 18 maggio alle ore 20.45 seguirà l’incontro online dal titolo “Soffrire in adolescenza. È Normale? Fino a che punto?”, con l’intervento di Stefano Ropa Esposti, counselor, formatore, operatore di sportello presso istituti superiori. Per partecipare all’evento, rivolto soprattutto a genitori e famiglie, è necessario compilare il modulo di iscrizione online entro 5 giorni prima dell’incontro; in prossimità dell’evento agli iscritti verrà inviato il link per partecipare all’indirizzo email indicato nel modulo (l’incontro prevede un numero massimo di 100 partecipanti).

Sabato 10 giugno, nel pomeriggio, si terrà poi “BasketFest”, una grande festa inaugurale dei lavori di riqualificazione del campo da basket di Decima, in via Cento: dalle ore 15.30 è in programma il torneo di tiri a canestro a cura di Cisanova Basket con punto ristoro a cura di Circolo Bunker; alle ore 17.30 interverranno il Sindaco Lorenzo Pellegatti e Gian Guido Nobili, responsabile Area Sicurezza Urbana e Legalità Regione Emilia-Romagna, a seguire taglio del nastro; dalle 18 alle 22 musica live di Thunder Tiger e Baby Hood e Dj set by Al Anárch.

