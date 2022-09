Nuovi vaccini per personale sanitario pubblico e privato: ecco il portale on line per fissare l’appuntamento

Parte OGGI, 13 settembre, la possibilità di prenotare l’appuntamento per la vaccinazione Covid 19 col nuovo vaccino, con modalità dedicata, per tutti gli operatori sanitari pubblici e privati del Ferrarese.

Le operazioni di prenotazione specifiche per loro prevedono, come già accaduto con precedenti dosi di vaccinazione, la possibilità di accedere ad un portale on line dedicato che si trova a questo indirizzo https://vaccinazione-covid19.ausl.fe.it/sanitari/ .

Collegandosi, compariranno varie sedi vaccinali in tutto il territorio provinciale e non si esclude, nei prossimi giorni, di implementarne di ulteriori per consentire a tutti recarsi nella sede più confacente alle proprie esigenze.

Può prenotare in questo modo tutto il personale sanitario di Aosp e Ausl, specializzandi, nonché tutto il personale sanitario iscritto ai relativi Albi professionali e gli studenti della Facoltà di Medicina e del corso di laurea in Professioni sanitarie.

