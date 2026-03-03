Nuovo Ponte Nuovo: Iniziate le operazioni preliminari per dare il via al cantiere



Si sono concluse nei giorni scorsi le attività tecniche preliminari necessarie ad avviare, nelle prossime settimane, i lavori di riqualificazione e rifacimento dell’impalcato del Ponte Nuovo. Tra queste, si è svolta e conclusa l’indagine magnetometrica superficiale per la verifica preventiva di eventuali ordigni bellici inesplosi, un passaggio tecnico indispensabile per garantire la sicurezza del cantiere.





Parallelamente prosegue il lavoro di coordinamento e confronto tra tutte le istituzioni e gli enti coinvolti, condotto dal Comune di Cento in stretta sinergia con il Comune di Pieve di Cento. L’obiettivo è arrivare preparati all’avvio del cantiere, pianificando con anticipo ogni aspetto organizzativo e logistico legato alla temporanea interruzione del transito sul ponte, prevista a partire dalla prossima primavera.



In questo percorso rientrano i tavoli tecnici dedicati alla mobilità e ai servizi del territorio, che proseguiranno anche nelle prossime settimane. Sono già stati coinvolti i soggetti che gestiscono il trasporto pubblico locale, le agenzie per la mobilità e le aziende dei servizi, oltre agli istituti scolastici del territorio, con cui è in corso un lavoro di raccolta dati e analisi dei flussi.



Le prime valutazioni hanno già fatto emergere elementi utili su cui si concentreranno gli approfondimenti tecnici dei prossimi giorni, con il supporto degli uffici comunali, delle polizie locali e degli enti coinvolti. Si tratta di un lavoro articolato, fatto di confronto continuo, studio dei dati e coordinamento tra istituzioni diverse, ma fondamentale per affrontare in modo organizzato un intervento di tale portata.



“Il rifacimento del Ponte Nuovo è un intervento necessario e prioritario, prima di tutto per la sicurezza delle nostre comunità e di chi ogni giorno lo attraversa. In queste settimane il lavoro è stato intenso e spesso poco visibile: riunioni, confronti tecnici, coordinamento tra enti e servizi. È un impegno quotidiano che coinvolge amministrazioni, scuole, gestori del trasporto, servizi di emergenza, associazioni e imprese.” dichiara il Sindaco di Cento, Edoardo Accorsi, che prosegue: “Sappiamo che sarà una sfida importante, ma stiamo lavorando con determinazione e senso di responsabilità per farci trovare pronti e per accompagnare questo passaggio con la massima attenzione possibile.”





Il percorso proseguirà nei prossimi mesi con tutti i soggetti coinvolti, con l’obiettivo condiviso di trasformare un intervento complesso in un’occasione di pianificazione e miglioramento per l’intera comunità.

Mi piace: Mi piace Caricamento...