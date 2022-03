“Odiamo gli sprechi”: 11 marzo 2022 la premiazione dei vincitori del concorso nazionale

Nel corso del primo quadrimestre dell’anno scolastico in corso, le classi seconde della Secondaria dell’I. C. Il Guercino hanno partecipato all’iniziativa Odiamo gli Sprechi, promossa da E.ON, uno dei principali operatori energetici in Italia, che quest’anno è stata realizzata in collaborazione con banca Centro Emilia.

Odiamo gli sprechi è un progetto educativo completamente gratuito, volto ad accompagnare le scuole primarie e secondarie di primo grado nei percorsi di sensibilizzazione ed educazione all’utilizzo consapevole dell’energia, promossi generalmente nell’ambito dell’educazione civica, con l’obiettivo di indirizzare i ragazzi verso scelte sostenibili e rispettose dell’ambiente. Il progetto si è stato proposto dalla dott.ssa Federica Guaraldi, responsabile ufficio Marketing della banca Centro Emilia; abbiamo aderito con grande entusiasmo vista la tematica attuale e molto sentita dai ragazzi. L’iniziativa Odiamo gli sprechi si è inserita infatti in un percorso già in essere nel nostro Istituto, che stimola gli studenti alle scelte responsabili volte alla sostenibilità ambientale, in un’ottica di economia circolare.

Ai partecipanti si chiedeva di immaginarsi nel 2040, a dieci anni dal raggiungimento degli obiettivi dell’agenda 2030, realizzando un progetto innovativo dedicato al futuro delle energie rinnovabili, allo scopo di sviluppare concetti legati alla sostenibilità ambientale e all’importanza della relazione uomo-natura.

Sono risultate vincitrici del concorso le classi 2C e 2F della Secondaria, unitamente ad una scuola di Milano e ad un’altra della provincia di Venezia. La premiazione alle nostre classi avverrà il giorno 11 marzo 2022 in presenza di una troupe televisiva che farà riprese ed interviste.

La scaletta della mattinata, che si svolgerà presso l’atrio del primo piano della scuola secondaria “Il Guercino” è la seguente:

10:00 arrivo della troupe che farà le riprese e interviste;

11:30 introduzione e saluti di benvenuto da parte del personale di Eon agli alunni della 2C e 2F e delle autorità locali;

12:00-13:00 Laboratorio con la classe 2C

13:00-14:00 pausa pranzo e ri-allestimento laboratorio

14:00-15:30 Laboratorio con la classe 2F

All’inizio di ogni lezione-laboratorio Andrea Giuliacci introdurrà i macro-temi che verranno affrontati. Durante la prima parte del laboratorio ogni macro-argomento verrà affrontato singolarmente, seguito da un’attività interattiva che coinvolgerà la classe. Nella seconda parte del laboratorio si svolgerà un’attività centrata sugli elaborati presentati dalla classe: verranno analizzati insieme agli alunni le caratteristiche degli elaborati, valutandone punti di forza e debolezza, opportunità e fattibilità.

