OFFESE A RICCARDO MANSERVISI, Direttore Artistico del Cento Carnevale d’Europa, il Giudice di Pace da ragione a Manservisi

Una recente pronuncia del Giudice di Pace di Ferrara ha riconosciuto a Riccardo Manservisi,

direttore artistico del Cento Carnevale d’Europa, il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti

in forza di offese allo stesso rivolte con messaggi vocali via chat da parte di un noto

imprenditore centese. L’imprenditore aveva, infatti, inviato, a breve distanza l’uno dall’altro, due

messaggi audio contenenti ingiurie allo stesso Riccardo Manservisi che, proprio alla luce della

gravità delle offese e alla invasività e alla “immanenza” del mezzo utilizzato (ossia i messaggi

audio telefonici) ha deciso di rivolgersi alla magistratura per ottenere, soprattutto e oltre al

risarcimento del danno, la declaratoria dell’illegittimità di una condotta ritenuta grave.

Il giudizio si è – pertanto – concluso con la declaratoria di responsabilità e con la condanna ad

un risarcimento del danno e delle spese legali di poco inferiore, nel complessivo, ad € 4.000,00.

Soddisfazione è stata espressa dal direttore artistico, il quale ha dichiarato “Sono felice per la

sentenza favorevole che si aggiunge a molte altre negli scorsi anni, che testimonia ancora una

volta della correttezza dell’operato mio e della mia famiglia nonché dell’azienda che

rappresento, la quale da oltre 50 anni è sinonimo di serietà, integrità, e buon senso civile”.

“Al di là dell’importo liquidato, comunque sensibile in relazione alla portata della condotta, ossia

due messaggi vocali della durata di pochi secondi, ciò che ha rilevanza è che, come statuito dal

Giudice, il risentimento anche derivato da buona fede discendente da precedenti rapporti

amicali, non possano mai superare certi toni e sconfinare in illeciti civilistici. Inoltre, il Giudice di

Pace ha ritenuto rilevante l’aspetto invasivo e reiterato dei messaggi vocali, quale elemento

caratterizzante una maggiore gravità della condotta perpetrata in danno del mio assistito” ha

dichiarato l’Avvocato Giacomo Diegoli che ha assistito Manservisi nella vicenda.

L’imprenditore ha spontaneamente adempiuto alle statuizioni della sentenza che, ad oggi, è

divenuta definitiva non essendo stato proposto alcun appello.”

