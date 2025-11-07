Officinarkitettura vince per la quinta volta gli Archiproducts Design Awards con lacarta da parati Les Nombres d’Or.

Un nuovo traguardo che celebra la creatività, la proporzione aurea e l’impegno verso la

sostenibilità.

Officinarkitettura si aggiudica per la quinta volta il prestigioso riconoscimento degli

Archiproducts Design Awards 2025, grazie alla carta da parati Les Nombres d’Or.

La giuria internazionale, composta da alcune tra le figure più influenti del design e

dell’architettura contemporanea — tra cui Claudia Afshar, AMDL CIRCLE, Keiji Ashizawa,

Nils Becker, Melissa Bright, Giulio Cappellini, Natasha Carella, Michael K. Chen, Gabriele

Chiave, Mario Cucinella, Daniele Daminelli, Christophe de la Fontaine, Llisa Demetrios,

Eligo Studio, Formafantasma, Tim Fu, Matthew Grzywinski, Tiziano Guardini, Mike

Holland, Francine Houben, i29, Giorgos Karampelas, Yama Karim, Pitsou Kedem, Satoshi

Kurosaki, Jakob Lange, Zehao Liu, Lucia Mantero, Baillie Mishler, Neri&Hu, Norm

Architects, Titi Ogufere, Quincoces-Dragò, Carlo Ratti, Flavien Servaes, Glenn Sestig,

Tekla Evelina Severin, Ursula Tischner, Juliana Lima Vasconcellos, Li Xiang e Pilar Zeta —

ha premiato Les Nombres d’Or per concept e design, riconoscendone l’equilibrio tra arte,

proporzione e innovazione.

Fondata in Emilia, Officinarkitettura è una società creativa che unisce ricerca artistica,

cultura del progetto e artigianalità italiana. Le sue collezioni di carte da parati e

rivestimenti sartoriali, sono oggi presenti in progetti internazionali di interior design e

architettura, portando nel mondo la qualità e la sensibilità estetica del Made in Italy.

Questa nuova vittoria rappresenta un traguardo straordinario che conferma

Officinarkitettura tra le eccellenze del design internazionale e celebra l’impegno costante

verso la bellezza e la sostenibilità, valori fondanti della società emiliana e pilastri della

sua ricerca creativa

