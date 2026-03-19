Oggi si conclude il periodo del Ramadan, il mese sacro per i cittadini musulmani

Oggi si conclude il periodo del Ramadan iniziato martedì 18 febbraio, il mese sacro per i cittadini musulmani.

È stato un periodo di preghiera, festa e solidarietà anche nel nostro territorio nazionale e regionale, in un mondo purtroppo scosso da sempre più guerre e odi.

A conclusione di questo mese, un augurio ai musulmani dell’Emilia-Romagna, nella convinzione che anche in questa difficile fase storica i nostri territori sapranno mantenere la vocazione di pace che ci contraddistingue.

Anche cristiani ed ebrei stanno avvicinandosi ai giorni sacri: la Quaresima che porta alla Pasqua cattolica del 5 aprile si sta concludendo, la Pasqua ortodossa sarà domenica 12 aprile, e ad inizio aprile inizia il periodo della Pesach ebraica.

Che questi giorni ci ricordino che il messaggio religioso non ha confini, e solo l’impegno per la ricerca della convivenza e della pace nel rispetto di ogni libertà può portare a un reale progresso e benessere.

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