Online la nuova stazione meteo del Comune di Cento

Ott 16, 2025
È online sul sito del Comune di Cento la pagina dedicata alla nuova stazione meteorologica comunale, realizzata nell’ambito del progetto RetePAIOT in collaborazione con Lepida ScpA.
La pagina è raggiungibile al seguente link, che si trova nell’homepage del sito comunale: https://comunedicento.github.io/StazioneMeteoCento/



La stazione, installata presso la sede della Polizia Locale, consente di rilevare in tempo reale parametri come temperatura, umidità relativa, direzione e intensità del vento, quantità di pioggia e radiazione solare.
I dati sono trasmessi attraverso il protocollo LoRa, una tecnologia di comunicazione a lunga distanza e basso consumo energetico, che permette di integrare e ampliare la rete di sensori già presenti sul territorio.

Grazie a questo strumento, è ora possibile conoscere in modo puntuale le condizioni meteorologiche locali, insieme ad altri parametri ambientali come la qualità dell’aria, recuperata dalle misure di ARPAE, e lo stato delle allerte meteo, aggiornato secondo le disposizioni della Protezione Civile.

“La collaborazione con Lepida è sempre stata fondamentale – sottolinea il consigliere comunale Matteo Fortini, che ha seguito il progetto – sia per i servizi che quotidianamente supportano il lavoro degli uffici comunali e la vita dei cittadini, sia per portare innovazione sui territori. Questo progetto permetterà di avere una conoscenza sempre più approfondita e puntuale del nostro territorio.”

Gianluca Mazzini, Direttore Generale di Lepida, commenta: “Questo progetto rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra Enti locali e Lepida possa tradursi in servizi innovativi e utili per la comunità. La possibilità di raccogliere e mettere a disposizione dati ambientali aggiornati rappresenta un passo importante verso una gestione più consapevole e partecipata del territorio”.

Con questa nuova installazione, il Comune di Cento continua il proprio percorso di innovazione e digitalizzazione, promuovendo l’uso delle tecnologie IoT a supporto della sicurezza, della sostenibilità ambientale e della gestione intelligente del territorio.

