OPEN DAY AL BASSI BURGATTI

DiFONTE COMUNICATO STAMPA

Nov 26, 2025
Open Day per conoscere l’offerta formativa della scuola. Sono stati organizzati due turni di presentazione: il primo dalle ore 15:00 ed il secondo dalle ore 16:30. Si potrà scegliere un solo settore per turno fra l’Economico, il Tecnologico ed il Liceo scientifico; durante la visita verrà illustrata l’offerta formativa e si potranno visitare i laboratori. Non è necessaria alcuna prenotazione.

Sabato 29 novembre dalle ore 15 – presso Isit Bssi Burgatti – Via Rigone 1 – Cento

Visita il sito www.isti100.fe.it

