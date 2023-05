Opera prima di Fabiana Pasini, un libro semi autobiografico edito da Freccia D’Oro

E’ stata pubblicata da Edizioni Freccia D’Oro l’opera prima di Fabiana Pasini, un libro semi autobiografico dove l’autrice ripercorre i suoi primi quarant’anni, ponendo un particolare accento sulla sua vita lavorativa e su quella sentimentale, e il difficile intreccio tra le due, ma soprattutto, su quanto sia importante e prezioso ciò che è maturato dentro di lei in questa ricerca e tentativo di unione.

Fabiana Pasini nasce a Faenza nel 1980. Fin da piccola sviluppa un’innata attrazione verso la moda, passione che non solo persegue, ma che la porta da adulta ad esercitare la professione di modellista. Nel 2012 incontra la scuola della Tradizione del Drago Trasparente nella quale comincia un profondo percorso su sé stessa che l’aiuta a sancire l’importante connubio tra mente e spirito. Dal 2019 vive a Vicenza e lavora anche come docente presso la Next Fashion School di Padova

