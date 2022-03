OPERAZIONI DEI CARABINIERI: Due arresti a Ferrara e Santa Maria Codifiume

FERRARA: Indagato per furti, viola gli obblighi, arrestato dai CC e finisce ai domiciliari.

La mattina di giovedì 24 marzo 2022, i Carabinieri della Stazione di Pontelagoscuro (Fe), hanno rintracciato ed arrestato il diciannovenne ferrarese C.J., già noto alle forze di polizia e sottoposto all’obbligo di dimora in Ferrara, a seguito di Ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Rovigo. Il giovane, ritenuto responsabile di furti commessi in quella provincia, era stato sottoposto alla misura cautelare, al fine di impedire che reiterasse i reati predatori per cui è indagato, tuttavia il ragazzo ha ripetutamente violato la misura imposta, inducendo il Magistrato ad aggravala, ordinandone la cattura e la restrizione agli arresti domiciliari. Ora il diciannovenne dovrà attendere il processo ai domiciliari, sorvegliato dai Carabinieri anche mediante il braccialetto elettronico che gli è stato applicato.

SANTA MARIA CODIFIUME: Arresto dai Carabinieri per l’esecuzione della pena detentiva.

Nel corso della notte di giovedì 24 marzo 2022, i Carabinieri della Stazione di Santa Maria Codifiume (Fe), localizzavano in Argenta (Fe) e traevano in arresto M.E., 40 enne argentino, residente in zona. Il sud americano risultava infatti colpito da ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica di Bologna, essendo stato condannato, con sentenza passata in giudicato, alla pena di 9 mesi e 10 giorni di reclusione, per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e danneggiamento, commessi nell’anno 2021 in Castelmaggiore (Bo). L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato trasferito al carcere di via dell’Arginone di Ferrara, ove sconterà la pena detentiva

.

Mi piace: Mi piace Caricamento...