ORGOGLIO CENTESE: “i consiglieri di Fratelli d’Italia hanno votato a FAVORE per la realizzazione del dormitorio e SAPEVANO CHIARAMENTE fin da subito dove sarebbe stato realizzato”

Buongiorno, inoltriamo nuovamente il nostro comunicato stampa del 17 aprile u.s. dal quale emergeva fin da subito inequivocabilmente come si sono svolti i fatti.

In questi giorni i consiglieri di Fratelli d’Italia hanno però cercato in tutti i modi di nascondere la loro partecipazione favorevole al voto per il dormitorio e pertanto ci siamo sentiti costretti a rivolgerci al Segretario Generale del comune di Cento affinché potesse fare luce sulla verità dei fatti.

Per esigenze di spazio riportiamo solo i punti salienti della risposta del Dott. Lavedini.

Dal riscontro emerge chiaramente, anche per coloro che credono fedelmente a tutte le notizie distorte che gli vengono quotidianamente propinate affinché possano essere poi distortamente diffuse, che i consiglieri di Fratelli d’Italia hanno votato a FAVORE per la realizzazione del dormitorio e SAPEVANO CHIARAMENTE fin da subito dove sarebbe stato realizzato.

Chiediamo quindi a Francesca Caldarone, Alessandro Guaraldi e Marco Pettazzoni di spiegare ai loro elettori perché hanno fatto una raccolta firme contro un’opera che solo stessi hanno voluto?

Perché hanno fatto una protesta davanti al cantiere del dormitorio che loto stessi hanno votato?

In definitiva chiediamo loro di spiegare il perché delle loro continue contraddizioni, se si sono sbagliati o se hanno successivamente cambiato idea.

I CITTADINI MERITANO RISPETTO

Gruppo Orgoglio Centese

Elisabetta Giberti

Matteo Veronesi

La deliberazione n. 96/2022, a cui fa riferimento, ha ad oggetto “APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 L. 241/90 TRA I COMUNI ATS (AMBITO TERRITORIALE SOCIALE) OVEST DI FERRARA (COMUNI DI CENTO, BONDENO, POGGIO RENATICO, TERRE DEL RENO E VIGARANO MAINARDA) PER LA GESTIONE DEI PROGETTI DEL PNRR M5C2 “1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ – 1.3.2 POVERTÀ ESTREMA – STAZIONE DI POSTA” “, ed è stata approvata nella seduta del 07/11/2022 con il voto favorevole di tutti i 21 consiglieri presenti, compreso il gruppo Fratelli d’Italia (presenti Caldarone e Guaraldi).

Nel merito si tratta di una deliberazione che approva due accordi di collaborazione tra i comuni dell’ATS (Ambito Territoriale Sociale) Ovest di Ferrara (Comuni di Cento, Bondeno, Poggio Renatico, Terre del Reno e Vigarano Mainarda) per la gestione dei progetti del PNRR M5C2 “1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità” e 1.3.2 – “Povertà estrema – Stazioni di posta”.

L’adesione a tali progettualità da parte dei comuni dell’ATS (Ambito Territoriale Sociale) Ovest di Ferrara era stata approvata nel corso degli incontri del Comitato di Distretto Ovest del 18 e 19/01/2022 i cui verbali le sono stati trasmessi con nota prot. 21999/2025.

(…omissis…)

L’accordo allegato alla deliberazione in argomento, prevede all’art. 1, secondo paragrafo, che “L’intervento strutturale previsto consisterà nella realizzazione di un nuovo complesso edilizio, organizzato su due livelli, attraverso la demolizione e la ricostruzione dell’attuale fabbricato inagibile ex bocciofila e lo spazio destinato alla futura stazione di posta coinciderà con il primo piano, mentre il piano terra sarà dedicato a sede per attività di volontariato. (…)”, mentre all’art. 2, terzo paragrafo, prevede tra l’altro che “Il Comune di Cento, destinatario dell’intervento sull’immobile di proprietà, si impegna a mettere a disposizione l’immobile ex Bocciofila sito in Cento in Via Breviglieri n. 2/2 (…)”.

