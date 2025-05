Orgoglio Centese: “I tagli alla sicurezza stradale nel totale silenzio di Fratelli d’Italia. Quando il partito conta più del territorio”

Orgoglio Centese esprime con forza la propria indignazione per il taglio di 1,8 milioni di euro destinati alla sicurezza stradale nella Provincia di Ferrara, deciso dal Governo nazionale a guida Fratelli d’Italia. Un colpo durissimo per il nostro territorio, che mette a rischio non solo l’incolumità dei cittadini, ma anche la competitività delle imprese locali e l’efficienza del trasporto merci.

Ancora più grave del taglio è il silenzio di chi, proprio in questo territorio, ha costruito la propria carriera politica accusando altri di trascurare le strade. Alessandro Guaraldi, vicepresidente della Provincia con delega proprio alla viabilità e coordinatore centese di Fratelli d’Italia, per anni ha puntato il dito contro la Provincia e contro le amministrazioni nel suo ruolo di opposizione. Oggi, di fronte a un taglio deciso dal suo stesso partito al governo, Guaraldi tace. E il suo silenzio parla da solo.

Non è il solo. Anche Francesca Caldarone, capogruppo in Consiglio Comunale di Fratelli d’Italia, ha costruito la propria visibilità con attacchi ripetuti contro tutti, spesso su temi marginali o privi di fondamento. Anche lei, ora che il governo nazionale del suo partito taglia risorse vitali per il territorio, sceglie il silenzio. Lei, che si è sempre dimostrata tra le più servili ai giochi del partito, oggi preferisce denunciare una ZTL che già esiste da più di trent’anni piuttosto che affrontare con serietà una questione gravissima come il definanziamento della sicurezza stradale.

E infine il senatore Alberto Balboni, che da rappresentante del territorio dovrebbe essere il primo a opporsi a scelte che penalizzano la nostra provincia. Invece no: Balboni è troppo occupato a dispensare querele dimenticando completamente i veri problemi della comunità ferrarese, come le condizioni delle nostre strade.

Orgoglio Centese invece è e resta libero da logiche di partito. Questo ci consente di denunciare, senza paura, ogni scelta che danneggia il nostro territorio. Il taglio dei fondi per la sicurezza stradale non è solo una questione di buche o di segnaletica: è una questione di sicurezza, di dignità, di sviluppo. È un danno concreto per cittadini, imprese e lavoratori.

