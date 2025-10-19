ORGOGLIO CENTESE: “La Presidente della Commissione Speciale Sanità convochi al più presto una riunione”

Nelle ultime settimane si sono susseguite numerose notizie e dichiarazioni sulla situazione sanitaria centese, alcune delle quali si sono poi rivelate infondate. Comunicazioni diffuse sui social da persone che non ricoprono ruoli politici o tecnici rischiano di alimentare confusione e incertezza tra i cittadini, minando la fiducia nelle istituzioni. Orgoglio Centese comprende le paure e le preoccupazioni della comunità, ma ritiene che non si possa lavorare solo attraverso slogan o proclami, bensì occorra riaprire un confronto serio e trasparente con tutti i soggetti coinvolti: Comune, Ausl, tecnici e la Commissione sanitaria. Proprio per questo il gruppo consiliare si interroga sul perché la presidente della Commissione speciale sanità, Beatrice Cremonini, non abbia ancora informato i consiglieri né convocato la commissione. Si tratta di un ruolo affidato dal centrodestra che, ad oggi, sta dando pochi frutti, lasciando spazio a comitati spontanei e a dibattiti social che poco hanno a che vedere con un percorso istituzionale e costruttivo. Orgoglio Centese chiede che la commissione venga convocata al più presto, alla presenza degli esperti e dei dirigenti dell’Ausl, per fare chiarezza e restituire ai cittadini un’informazione corretta e verificata. È fondamentale che la presidente Cremonini svolga pienamente il ruolo per cui è stata eletta, affinché il lavoro istituzionale e la comunicazione ufficiale mantengano il valore e la serietà che la situazione merita.

