Orgoglio Centese lancia proposte per il terzo ponte e nuove vie di comunicazione

Cento, 11/01/ 2024

Al Sindaco del Comune di Cento

Al Presidente del consiglio comunale

E.P.C.

Ai capigruppo del Comune di Cento

Ai componenti della giunta

ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO: terzo ponte e nuove vie di comunicazione.

Premesso che

Il territorio centese e dell’Alto Ferrarese nonché quello del Basso Bolognese sono caratterizzati da un tessuto imprenditoriale molto importante e composto da aziende di grandi dimensioni e da tantissime PMI. Il traffico veicolare di mezzi pesanti generato dal sistema produttivo del nostro territorio è dunque molto sostenuto e tale fenomeno si mostra in crescita negli ultimi anni, al quale si affianca la problematica del pendolarismo da e verso l’area bolognese che registra una crescita esponenziale.

Considerato che:

La presenza di infrastrutture di trasporto ha un ruolo decisivo nell’aumentare la competitività e contribuire in modo determinante alla crescita economica di un territorio con risvolti positivi in termini di attrattività non solo economica ma, ad esempio, anche turistica.

Rilevato che:

L’ultima infrastruttura viaria realizzata nel territorio centese corrisponde a via Modena e risale a quasi trent’anni fa.

Tenuto conto che:

Cento paga il caro prezzo dell’isolamento stante l’assenza di una linea ferroviaria e data la presenza di un sistema viario oramai vetusto e non più adatto a rispondere alle esigenze del territorio.

Considerato anche che:

Attualmente le vie di comunicazione da Cento verso Bologna e viceversa, sono rappresentate due ponti sul fiume Reno che separano l’abitato di Cento da quello di Pieve di Cento e che dunque obbligano il traffico veicolare ad attraversare queste due cittadine con un pericoloso “effetto imbuto” che oramai da alcuni anni ha manifestato cronici e quotidiani problemi di traffico congestionato, tempi di percorrenza lunghissimi e conseguenti problematiche ambientali di inquinamento dell’aria.

Ritenuto anche che:

L’isolamento territoriale a Nord di Cento verrebbe risolto con la realizzazione della Cispadana e dunque si rende necessario un collegamento veloce a Sud di Cento con il bolognese.

Constatato anche che:

I due ponti sul fiume Reno sono molto vulnerabili, già nel recente passato hanno subito entrambi lavori di messa in sicurezza ed opere di miglioramento con chiusure programmate di diverse settimana, ma che altri lavori sono previsti in futuro come il rifacimento dell’impalcato del ponte Nuovo per l’annualità 2025.

Preso atto che:

Lo strumento di pianificazione della viabilità regionale è il PRIT – Piano Regionale Integrato dei Trasporti, e che attualmente è in vigore lo strumento PRIT2025 nel quale non sono previste opere in favore di questo territorio.

Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta affinché:

Sostengano nelle opportune sedi Istituzionali la necessità di una bretella e di un terzo ponte come opera fondamentale per il nostro territorio e non più procrastinabile;

Si facciano promotori di un’iniziativa che coinvolga i comuni limitrofi potenzialmente interessati dall’opera;

Si avvii un percorso virtuoso assieme alla Regione Emilia Romagna che porti nel più breve tempo possibile alla realizzazione di uno studio di fattibilità di tale opera;

Si punti ad inserire l’opera come variante al PRIT vigente oppure nella discussione del prossimo PRIT 2025-2030;

Gruppo consiliare Orgoglio Centese

Marco Pettazzoni Elisabetta Giberti Matteo Veronesi

