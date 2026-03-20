Orgoglio Centese “Viabilità Ponti: Chi ha responsabilità precise, sceglie di non parlarne”

Orgoglio Centese interviene dopo l’ultimo video pubblicato sui social dal coordinatore di Fratelli d’Italia di Cento e vicepresidente della Provincia di Ferrara con delega alle infrastrutture, Alessandro Guaraldi, insieme al consigliere regionale Fausto Giannella.

Un video che affronta il tema delle infrastrutture e della proposta di collegamento ferroviario per Cento, con toni polemici e rivendicazioni politiche, ma che omette completamente il nodo centrale di queste settimane: la situazione del ponte di Sant’Agostino, infrastruttura di competenza diretta della Provincia e quindi sotto la responsabilità dello stesso Guaraldi.

“Colpisce – sottolinea Orgoglio Centese – che si scelga di fare comunicazione politica sui social, attaccando e rivendicando meriti, ma non si trovi spazio per una parola chiara su un’infrastruttura provinciale oggi al centro delle preoccupazioni di cittadini e amministratori”.

Il ponte di Sant’Agostino rappresenta infatti un’arteria fondamentale per la mobilità del territorio, utilizzata quotidianamente dai centesi che si spostano verso Ferrara e viceversa. Proprio per questo sarebbe stato doveroso promuovere un confronto istituzionale, come avvenuto per il Ponte Nuovo, coinvolgendo enti e amministrazioni per affrontare in modo condiviso una criticità così rilevante.

“Su questo tema, però, le responsabilità sono precise. Guaraldi si è completamente sottratto al confronto, non promuovendo alcun momento di coordinamento e lasciando i territori senza un riferimento istituzionale. Non solo: ancora una volta dimostra una evidente incapacità di confrontarsi con amministrazioni e realtà locali su temi complessi, preferendo il silenzio operativo e la comunicazione politica”.

Il tema della linea ferroviaria, oggi finalmente affrontato in maniera condivisa e bipartisan, viene invece trasformato ancora una volta in una bandierina politica. “Rivendicare primogeniture è un esercizio sterile, soprattutto quando le prime proposte per il ritorno del treno a Cento sono state avanzate proprio da Orgoglio Centese, tra l’altro inizialmente contestate dallo stesso centrodestra”.

Orgoglio Centese evidenzia inoltre una contraddizione politica e istituzionale: “Guaraldi ricopre anche il ruolo di segretario personale del consigliere regionale Fausto Giannella, un incarico legittimo ma che, nei fatti, sembra incidere sull’equilibrio che ci si aspetta da una carica istituzionale come quella di vicepresidente della Provincia”.

“Quando l’azione pubblica si sovrappone alla necessità di difendere una posizione politica, il rischio è quello di perdere lucidità e indipendenza di giudizio. E questo porta a privilegiare la comunicazione di parte rispetto al ruolo istituzionale”.

Un passaggio che si collega direttamente agli attacchi portati da Fratelli d’Italia sulla chiusura del Ponte Nuovo, infrastruttura di competenza della Città Metropolitana di Bologna. “Si attacca dove non si ha responsabilità diretta e si tace dove invece si dovrebbe intervenire. È una contraddizione evidente”.

Orgoglio Centese sottolinea infine come la responsabilità di Guaraldi sul ponte di Sant’Agostino e sui disagi che ne deriveranno non possa passare in sordina. “I cittadini devono sapere con chiarezza chi ha competenze dirette e chi è chiamato a dare risposte. Su questa vicenda la responsabilità è della Provincia e, quindi, anche di Guaraldi, che oggi risulta completamente assente”.

“Non è accettabile – conclude Orgoglio Centese – lavarsi le mani di fronte a una situazione che incide così profondamente sulla vita dei centesi. Chi ha responsabilità istituzionali deve assumersene il peso fino in fondo, senza nascondersi dietro polemiche o comunicazione di parte. Tornando invece al tema del collegamento ferroviario accogliamo con piacere il fatto che anche il centro destra e la Provincia di Ferrara, per il tramite di Guaraldi, si dicano favorevoli; ci aspettiamo dunque un confronto serio, nessun ostruzionismo di parte ma solo unità di intenti per la crescita di questo territorio “.

Mi piace: Mi piace Caricamento...