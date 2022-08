Ospedale del Delta, cartolina di ringraziamenti dalla Svizzera per il “trattamento di prima classe”

Una cartolina di ringraziamento spedita dalla Svizzera per esprimere riconoscenza e gratitudine per il “trattamento di prima classe” ricevuto al Pronto Soccorso dell’Ospedale del Delta. È quanto si sono visti recapitare gli operatori del PS di Lagosanto, gratificati da questo piccolo gesto di riconoscimento, inaspettato e molto gradito.

La lettera di apprezzamento, indirizzata a “tutte le persone in servizio del Pronto soccorso il 22 luglio 2022 all’Ospedale del Delta di Lagosanto”, è stata scritta a mano da una famiglia svizzera che ha avuto bisogno di recarsi al Pronto Soccorso per una brutta disavventura subita dal figlio di 14 anni.

Il ragazzo stava giocando su uno scivolo in piscina quando ha battuto la testa contro il bordo, procurandosi un trauma cranico con ferita lacero contusa lungo l’attaccatura dei capelli. Il personale del PS ha prontamente preso in carico il caso, dalle procedure di triage per l’accoglienza e la valutazione del codice di priorità azzurro fino al trattamento con l’applicazione di 15 punti di sutura previa anestesia locale e il successivo bendaggio.

Nonostante la situazione poco piacevole, il giovane ha vissuto l’esperienza senza particolari disagi fino alle dimissioni, avvenute una mezzoretta dopo il triage. Anzi, ha recuperato molto bene e, una volta tornato a casa, ha deciso di ringraziare personalmente chi lo aveva curato attraverso questa cartolina di ringraziamento dalla Svizzera:

“Gentili signore e signori del pronto soccorso. Vi ringraziamo per il trattamento di prima classe di nostro figlio di 14 anni al 22 luglio 2022 verso le 18. Ha avuto una lacerazione che doveva essere cucita con 20 punti. Lui ha trovato il vostro trattamento piacevole nonostante le circostanze avverse. Anche il tappetino in silicone è stato molto utile per la cura della ferita. Si è ripreso molto bene e la ferita guarisce eccellente e sembra molto bella, grazie mille per il vostro ottimo lavoro!! Saluti dalla Svizzera”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...