Ospedale del Delta di Lagosanto: al via la nuova unità operativa“Cardiologia e Riabilitazione Cardiologica”

Una presa in carico sempre più puntuale e completa per i pazienti cardiologici, sia nella fase acuta sia in quella cronica e un dialogo costante tra le strutture dell’Ospedale del Delta e quelle del territorio.

Questa la mission della nuovaunità operativa “Cardiologia e Riabilitazione Cardiologica”, diretta dal dottor Giovanni Pasanisi e attivata pochi giorni fa con sede presso l’Ospedale del Delta (afferente al Dipartimento ad Attività Integrata Cardio-Toraco-Vascolare diretto dal professor Biagio Sassone) e con un aumento di posti letto di riabilitazione cardiologica, per la quale è punto di riferimento regionale.

L’unità operativa potrà contare su 12 posti letto di degenza cardiologica, 8 posti dedicati alla riabilitazione intensiva cardiologica e 4 posti di cardiologia sub-intensiva, e avrà in capo il coordinamento del Day Hospital ciclico, della palestra riabilitativa e dei programmi di televisita e telemonitoraggio, raggruppando l’intero percorso cardiologico – dalla diagnosi, alla fase acuta, alla riabilitazione e al follow-up – sotto un’unica direzione clinica, in stretto raccordo con la rete provinciale per l’infarto.

“La crescente complessità clinica, la necessità di continuità assistenziale e la richiesta di percorsi più omogenei rendono necessario innovare il modello gestionale e la presa in carico dei pazienti. Grazie alla nuova unità operativa l’ospedale di Lagosanto sarà in grado di farlo dando risposte sempre più puntuali ai pazienti cardiologici in tutte le fasi della malattia: dagli episodi acuti alla riabilitazione – evidenzia la dottoressa Nicoletta Natalini, direttrice delle Aziende sanitarie ferraresi -. Questa scelta rappresenta inoltre una ulteriore valorizzazione dell’Ospedale del Delta, come struttura con una forte identità, vocata a dare risposte ai bisogni di salute dei cittadini del Sud Est ma con funzioni nelle quali è punto di riferimento per l’intera provincia”.

“Grazie alla nuova organizzazione – aggiunge il dottor Pasanisi – potremo ottimizzare le prestazioni che il reparto metterà a disposizione del territorio, con una presa in carico sempre più completa e qualificata, in particolare per i pazienti cronici in un’ottica di sempre maggiore prossimità. Saremo noi ad andare sempre più verso il paziente, ad esempio implementando ulteriormente l’attività di riabilitazione cardiologica all’interno delle Case di Comunità”.

Un ruolo centrale sarà infatti dedicato alla presa in carico dei pazienti cronici, in collaborazione con la medicina generale, e allo sviluppo di programmi riabilitativi personalizzati, finalizzati sia al recupero nella fase post-acuta sia alla prevenzione delle recidive.

La struttura punterà inoltre a potenziare l’uso della telemedicina cardiologica e a promuovere iniziative di formazione, aggiornamento e ricerca clinica, basate sulle più solide evidenze scientifiche.

