Ospedale di Cento, l’Azienda USL: “Non è vero che sono stati sospesi gli interventi di ginecologia all’Ospedale di Cento”

In merito all’ennesimo comunicato stampa allarmistico del signor Gallerani a nome del Comitato di cui è portavoce, l’Azienda USL non può che smentire, ancor auna volta, affermando che si tratta di affermazioni FALSE.

Non è vero che sono stati sospesi gli interventi di ginecologia all’Ospedale di Cento.

Non è vero che “la Ginecologia non effettua più interventi chirurgici e si limiteranno praticamente alle sole isteroscopie e poco altro”.

Non è vero che l’AUSL ferrarese ha emanato una disposizione di limitazione e/o soppressione dell’attività chirurgica ginecologia.

Le sale operatorie dell’ospedale di Cento vengono utilizzate da tutte le branche specialistiche presenti, sulla base di una programmazione condivisa con tutti gli operatori. Gli interventi in ambito ginecologico sono stati effettuati regolarmente come da pianificazione chirurgica e non vi è stata alcuna interruzione, nemmeno temporanea o per cause improvvise, dell’attività chirurgica ginecologica nell’Ospedale di Cento. La programmazione è stata fatta e continuerà ad essere fatta anche per le prossime settimane, prevedendo cosiddetti interventi a maggior complessità che prevedono alcuni giorni di ricovero ed interventi in regime di day surgery. Si tratta di una classificazione solo tecnica, perché per ogni donna, il problema che deve risolvere è comunque grande ed importante e l’Azienda sanitaria deve dare risposta al suo bisogno.

Inoltre i dati d’attività di ginecologia e chirurgia ginecologica all’ospedale di Cento del 2025 dimostrano un INCREMENTO di attività complessiva rispetto all’anno precedente, grazie anche alla maggiore disponibilità di spazi/letti della nuova area polifunzionale di Day Surgery attivati lo scorso maggio.

“Le conseguenze negative … (per) la popolazione che risiede nel territorio dell’Alto ferrarese” non sono e non saranno certo dovute all’Azienda sanitaria che continua e continuerà a mantenere attivo l’Ospedale di Cento con tutti e tanti servizi estremamente efficienti e graditi dalla popolazione e che danno risposta a tantissimi bisogni di salute.

Continuare a diffondere notizie FALSE disorienta i cittadini e la popolazione, che non sanno più dove poter andare a risolvere il proprio problema di salute.

Si scredita altresì non solo l’Azienda sanitaria, ma anche tutti gli operatori sanitari che lavorano dentro all’Ospedale di Centro (ed in tutte le altre sedi sanitarie, che vengono sempre dimenticate dai comitati ma che sono fondamentali per la prevenzione e la presa in carico dei loro problemi di salute) quotidianamente, giorno e notte, feriale e festivo, con dedizione e competenza.

