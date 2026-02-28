Ospedale di Cento: lettera di ringraziamento “speciale” al Dott. Fabrizio Corazza e alla sua equipe

“Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine e sincera riconoscenza al Dott. Fabrizio Corazza, Primario e Direttore dell’U.O.C. di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale SS. Annunziata di Cento, per l’eccellenza professionale, le elevate competenze mediche e chirurgiche e la grande umanità dimostrate nel trattamento del mio complesso caso clinico”.

Con queste parole si apre la lettera della signora Gabriella Pittoto per ringraziare medici e personale sanitario per il felice esito di un complicato intervento effettuato il 13 gennaio 2026 presso l’U.O.C. di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale Sant’Annunziata di Cento.

“L’intervento in laparoscopia – continua – si è concluso con esito ottimale, consentendomi una rapida dimissione dopo soli due giorni e senza alcuna complicanza”.

Il ringraziamento viene esteso al personale della struttura sanitaria: “Un sentito ringraziamento va a tutto il personale di Chirurgia Ginecologica, un’équipe di professionisti preparati, competenti e attenti a ogni dettaglio del percorso pre e post operatorio. Rivolgo inoltre un doveroso grazie al personale del pre-ricovero, agli infermieri e agli OSS del reparto per l’accoglienza, l’organizzazione e l’eccellente gestione assistenziale.

A tutti loro va il mio più sincero grazie di cuore, con l’augurio di poter continuare questo importante lavoro con lo stesso impegno, successo e umanità che ho avuto modo di constatare personalmente”.

