Ospedale SS. Annunziata di Cento, primo in Emilia Romagna per percentuale

fratture di femore operate entro 48 ore

L’Ospedale di Cento è primo, in Emilia Romagna, per percentuale di fratture di femore operate entro 48 ore.

Lo certifica il Programma Nazionale Esiti (PNE 2025) di Agenas: nel 2024 il SS. Annunziata ha la percentuale più alta di pazienti con frattura di femore, operati entro le 48 ore successive all’arrivo in ospedale: 93%.

Sono diversi anni che l’Ortopedia centese, diretta dal dottor Luca Castagnini dall’ottobre 2020, si colloca al primo posto nelle classifiche Agenas, sia regionale sia nazionale per questo percorso.

Un risultato che è una conferma della qualità dell’assistenza clinica dell’Ortopedia centese ma anche della ottima organizzazione dei percorsi interni all’Ospedale: dall’arrivo del paziente in P.S. all’esecuzione degli accertamenti radiologici, alla predisposizione delle sale operatorie, all’accoglienza in reparto di degenza, alla presa in carico riabilitativa post-operatoria quando indicata. L’Ospedale, così organizzato, non solo riesce a dare risposta alla traumatologia più frequente che è la frattura di femore, ma anche a pazienti con traumi ad alta complessità, ed esegue anche attività chirurgica programmata, sia protesica che artroscopica ed ambulatoriale.

E questo non è l’unico dato positivo che emerge dal reparto di ortopedia centese: lunedì 8 dicembre è stato operato il 1000esimo paziente dell’anno 2025!

“L’intervento numero 1000 è stato raggiunto proprio nel giorno festivo – racconta il dottor Castagnini – sono venuto personalmente in ospedale e sono andato in sala operatoria ad operare, insieme alla mia equipe, per garantire la migliore prestazione possibile al paziente”.

I mille interventi sono un record storico per l’Ospedale di Cento, frutto di un progressivo miglioramento continuo ed ininterrotto da anni. Nel 2019 (epoca pre covid) gli interventi erano stati 634, nel 2021 erano già saliti a 754 nonostante la gestione ancora della pandemia Covid, nel 2024 sono saliti a 976, e nel 2025, alla data dell’8 dicembre, si è già arrivati a 1000! Numero che verrà ovviamente superato alla fine dell’anno 2025.

Un risultato frutto sicuramente dell’impegno del personale sanitario (medici, infermieri e tecnici) dell’Ospedale di Cento, ma anche segno della grande attenzione e sinergia della Direzione aziendale nei confronti della struttura. Infatti l’incremento dell’attività è certamente dovuta anche all’aumento del numero di medici della unità operativa che è passato da 5 (nel 2020, all’arrivo del Dr. Castagnini come direttore) ai 10 attuali.

“Questi risultati – evidenzia la Direttrice generale di Ausl e Azienda ospedaliero universitaria Nicoletta Natalini – confermano quanto già più volte ribadito e cioè che l’ospedale di Cento rappresenta un nodo della rete ospedaliera provinciale fondamentale ed irrinunciabile, sul quale si investe sia in termini di personale che di tecnologia ed organizzazione innovativa, per dare ai pazienti/cittadini la migliore sanità possibile, in risposta ai loro bisogni di salute. Solo lavorando in sinergia con tutte le articolazioni organizzative aziendali, sanitarie ed amministrative si possono ottenere questi ottimi risultati.”.

