Osservatorio Civico “Ora Tocca a Noi”: DISCARICHE DI FINALE EMILIA, IL “COLOSSALE INGANNO DELLA FALSA BONIFICA” 

A Finale Emilia da anni l’inquinamento delle falde acquifere è provocato dalle tre discariche Feronia 0, Feronia1 e Feronia 2 attualmente in progressivo ampliamento. Questa è la verità comprovata da dati oggettivi e documenti pubblici, quindi affermare che con la tecnica del Landfill mining si bonifica Feronia 0 significa nascondere il fatto che l’inquinamento è provocato anche dalle altre discariche e significa confondere i cittadini. Intanto è bene spiegare che nel caso di Finale Emilia la tecnica del Landfill mining significa escavare, esumare e spostare i rifiuti di Feronia 0 in un altro ammasso rimanendo sempre all’interno del sito delle tre discariche. Così non si bonifica ed anzi questa tecnica comporta innumerevoli criticità dal punto di vista tecnico, economico e normativo che ne ostacolano ad oggi la sua diffusione. In particolare emergono problematiche che riguardano la movimentazione dei rifiuti potenzialmente molto pericolosi che possono essere presenti in discariche indifferenziate molto datate come Feonia 0 a cui si aggiunge la liberazione di gas tossici e odori durante le operazioni di escavazione ed i problemi legati alla stabilità dei lotti di discarica.

L’obbiettivo del Landfill mining sarebbe quello di separare frazioni specifiche di rifiuti per un loro eventuale recupero

(riciclo) e/o sfruttamento energetico, cosa molto improbabile in una discarica come Feronia 0 che ha ricevuto i primi conferimenti negli anni 70-80 cioè 50 anni fa e dove i fenomeni di degradazione avvenuti impediscono i processi di separazione e recupero dei rifiuti. Quindi nello specifico caso di Finale Emilia questo procedimento di Landfill mining appare non solo pericoloso ma anche inutile.

Ma allora perché vogliono portare avanti questo provvedimento? Cosa si nasconde dietro questa decisione? La verità è che il Landfill mining è sempre stato presente in tutti i processi autorizzativi delle successive discariche Feronia 1 e Feronia 2 ed ha rappresentato una sorta di alibi per autorizzare nuove discariche. In poche parole il meccanismo è stato quello di far passare un provvedimento di presunta bonifica (Landfill mining) di Feronia 0 come merce di scambio per autorizzare nuove discariche che stanno continuando pesantemente ad inquinare le nostre falde con migliaia di tonnellate di rifiuti che arrivano da tutta Italia.

Ecco perché siamo di fronte ad un colossale inganno.

Maurizio Poletti (Portavoce dell’ Osservatorio Civico “Ora Tocca a Noi”)

