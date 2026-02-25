Ostellato. 55enne trovata morta in casa: indagini dei Carabinieri.

Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Portomaggiore e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Ferrara, sono intervenuti presso un’abitazione in via Donatori di Organi, a seguito della segnalazione del rinvenimento del corpo esanime di una donna.
La vittima, una 55enne di origini bielorusse, operatrice socio-sanitaria del luogo, è stata trovata dal marito 54enne, priva di vita all’interno delle mura domestiche.
Secondo i primi accertamenti condotti dal medico legale intervenuto sulla scena, il decesso sarebbe riconducibile a un atto suicidiario perpetrato mediante l’utilizzo di un’arma da taglio.
Contemporaneamente, coordinate dalla Procura della Repubblica di Ferrara, sono state immediatamente avviate le indagini con i rilievi tecnico-scientifici svolti dai militari del Nucleo Investigativo di Ferrara unitamente ai colleghi dell’Aliquota Operativa della Compagnia Carabinieri di Portomaggiore, al fine di ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e non tralasciare, comunque, alcuna ipotesi investigativa.
La salma, come disposto dall’A.G. estense è stata trasportata presso l’Istituto di Medicina Legale dell’Ospedale di Ferrara per il successivo esame autoptico, volto ad accertare le cause della morte.