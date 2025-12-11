  • Gio. Dic 11th, 2025

Cronaca

Ostellato, Voghiera e Masi Torello (FE): Controlli straordinari dei Carabinieri: 5 denunce e diverse sanzioni.

Dic 11, 2025
Nel pomeriggio dello scorso 10 dicembre, i Carabinieri della Compagnia di Portomaggiore hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio nelle aree residenziali di Ostellato, Voghiera e Masi Torello, sia per contrastare illeciti in genere, che per prevenire i furti nelle abitazioni.

Il dispositivo ha portato all’identificazione di 50 persone e al controllo di oltre 30 veicoli, nonché alla denuncia di cinque persone alla Procura estense e diverse sanzioni in materia di codice della strada, accensione di fuochi, sicurezza e sanità sui luoghi di lavoro, in particolare:

  • tre soggetti (un 50enne, un 26enne e un 24enne) sono stati sorpresi alla guida dei loro mezzi con un tasso alcolemico ben oltre tre volte il limite consentito dalla legge, facendo così scattare per i conducenti una denuncia per guida in stato di ebrezza e il ritiro della patente di guida;
  • un 50enne è stato invece sorpreso mentre si trova alla guida di un veicolo risultato già sottoposto a fermo amministrativo, per aggiunta privo di patente perché precedentemente sospesa. L’uomo è stato quindi denunciato per guida senza patente e sanzionato per complessivi 2.000 Euro per la guida del veicolo;

Intanto, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Ferrara hanno ispezionato un’attività di ristorazione, denunciandone il gestore alla Procura di Ferrara per aver omesso: la formazione dei lavoratori in materia antincendio e di primo soccorso, la valutazione dei rischi compilando il relativo documento, la designazione del responsabile della sicurezza e la richiesta di autorizzazione all’installazione del sistema di videosorveglianza. Proseguendo, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Bologna, hanno sanzionato per complessivi 1.000 Euro il gestore di un bar in cui non erano assicurate idonee condizioni igienico-sanitarie.

Infine, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Portomaggiore hanno sanzionato per 600 Euro una persona intenta a distruggere col fuoco dei residui vegetali agricoli in un periodo in cui, sulla base di apposita ordinanza comunale, vige il divieto assoluto.

