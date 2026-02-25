Pacciamatura biodegradabile e irrigazione sostenibile in agricoltura

Giovedì 26 febbraio l’Incontro pubblico promosso da Confagricoltura Ferrara, alle 16,30, presso la sede di Chiesuol del Fosso

Rispettare suolo e ambiente, e non solo: i percorsi della sostenibilità e, allo stesso tempo, della produttività in campo agricolo, scorrono anche attraverso l’impiego di materiali biodegradabili e compostabili, nonché di tecniche agronomiche irrigue avanzate. Se ne parlerà giovedì 26 febbraio alle 16,30 presso la Sala conferenze di Confagricoltura Ferrara in via Bologna 637/b nel corso di una tavola rotonda imperniata sul tema della pacciamatura in agricoltura e dell’irrigazione sostenibile.

“La tecnologia avanza – spiegano i vertici dell’organizzazione sindacale – e servono i momenti formativi e informativi funzionali a rendere noto, in questo caso specifico, la combinazione virtuosa di più fattori: dall’esistenza di teli film per colture protette in materiale biodegradabile e compostabile composto da bio plastiche, ovvero provenienti da risorse d’origine vegetale abbinato a tecniche irrigue, come quelle a manichetta, che nell’insieme si propongono come alternativa alle tradizionali pratiche di diserbo e come gestione più razionale delle risorse idriche”.

Introdurrà l’argomento dopo i saluti all’assemblea dei convenuti, Francesco Manca, presidente di Confagricoltura Ferrara. A seguire sono previsti gli interventi di esperti del settore e di testimoni diretti dell’esperienza sul campo.

