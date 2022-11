“Pagelle d’Oro 2022”: tutti i vincitori

Si è svolta ieri la cerimonia di consegna delle “Pagelle d’Oro 2022”, in un teatro “tutto esaurito” proprio come nelle grani occasioni.

L’evento era il 50° anniversario di un premio storico come La Pagella d’Oro, molto sentito in città, ma non solo. Infatti, i 136 ragazzi vincitori provengono da un’area vasta che spazia dal bolognese al ferrarese, fino alla provincia di Modena. A presentare la cerimonia la responsabile delle Relazioni Esterne della Fondazione CR Cento Elena Melloni, mentre gli onori di casa sono spettati alla presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento (ente promotore e finanziatore del Premio) Raffaella Cavicchi. Ospite della giornata è stato l’astronauta italiano Maurizio Cheli, che con video e immagini molto coinvolgenti ha saputo catturare l’attenzione degli studenti che lo hanno ascoltato con grande attenzione. Un intervento, quello di Cheli, mirato alla ricerca delle motivazioni come strumento necessario per il raggiungimento degli obiettivi. Capacità di adattamento e tanta preparazione sono gli ingredienti per portare avanti i propri sogni.

Al termine, l’astronauta è stato letteralmente preso d’assalto, per fotografie ricordo, selfie ed autografi.

Ecco l’elenco completo dei vincitori:

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE TECNICA “BASSI-BURGATTI” DI CENTO

Indirizzo Tecnologico: (classi V) Alessandro Pozzi, (classi IV) Federico Govoni, (classi III) Matteo Rubinetti, (classi II Andra Madalina Preda, (classi I) Antonio Notari.

Liceo scientifico: (classi V) Sara Fariselli, (classi IV) Francesco Imperato, (classi III) Lucia Toselli, (classi II) Katrin Gualdi, (classi I) Sara Gallerani.

Indirizzo Economico: (classi V) Maffucci Sofia, (classi IV) Sara Lanzi, (classi III) Linda Benazzi, (classi II) Alessandro Govoni, (classi I) Agata Cossarini.

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO “F.LLI TADDIA” DI CENTO

Indirizzo Industriale: (classi V) Veaceslav Tiltu, (classi IV) Salvatore Carozza, (classi III) Luca Cesari, (classi II) Poli Alessandro, (classi I) Emanuele Armone.

Indirizzo Servizi: (classi V) Wessale Laaziri, (classi IV) Giulia Tassinari, (classi III) Sara Masotti, (classi II) Manuela Merlo, (classi I) Sarah Rossi.

Indirizzo Tecnico: (classi V) Silvia Scavello, (classi IV) Giorgia Bongiovanni, (classi III) Guraliuc Raulalexandru, (classi II) Elisa Schiavo, (classi I) Victoria Sentimenti.

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ARCHIMEDE” DI S. GIOVANNI IN PERSICETO

Indirizzo relazioni internazionali per il marketing: (classi V) Leonardo Mazzoni, (classi IV) Edoardo Draghi, (classi III) Shakira Nassih, (classi II) Sofia Ghini, (classi I) Giulia Vincenzi.

Indirizzo costruzioni ambiente e territorio: (classi V) Giacomo Sitti, (classi IV) Matilde Mea, (classi III) Nada Zehhafe, (classi II) Asia Giardini, (classi I) Mattia Mogavero.

Indirizzo elettronica: (classi V) Diego Bonzagni, (classi IV) Fabio Varignana, (classi III) Andrea Migliari, (classi II) Davide Sorzieri, (classi I) Nina Leonardo Tito.

Indirizzo Liceo Scientifico: (classi V) Riccardo Bertelli, (classi IV) Gaia Alexandra Negrini, (classi III) Giulia Gamberini, (classi II) Sofia Albertini, (classi I) Grazia Ruggiero.

Liceo Linguistico: (classi V) Giorgia Cicco, (classi IV) Azzurra Rossetti, (classi III) Laura Berera, (classi II) Elisa Capponcelli, (classi I) Letizia Fantoni.

LICEO GINNASIO STATALE “G. CEVOLANI” DI CENTO

Indirizzo classico: (classi III Liceo) Federico Pavani, (classi II Liceo) Margherita Sassoli, (classi I Liceo) Tomas Spiga, (classi V Ginnasio) Alessia Aidala, (classi IV Ginnasio) Elisabetta Roncarati.

Indirizzo linguistico: (classi V) Martina Meta, (classi IV) Matteo Pigozzi, (classi III) Alice Tasini, (classi II) Christian Sitta, (classi I) Giorgia Saveri.

Indirizzo Scienze Umane: (classi V) Agatha Botti, (classi IV) Irene Ricci, (classi III) Giulia Gruppioni, (classi II) Serena Carletti, (classi I) Vittoria Bonzagni.

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “M. MALPIGHI” DI CREVALCORE E S. GIOVANNI IN PERSICETO

(classi V) Giada Zago, (classi IV) Niclas Veronese, (classi III) Chafry Khadija, (classi II) Christian Zironi, (classi I) Bernardo Pio Luciano.

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “G. CARDUCCI” DI BONDENO

Liceo Scientifico: (classi V ex aequo) Giorgio Bianchini e Giada Padovani, (classi IV) Emma Berveglieri, (classi III) Dea Tani, (classi II) Fabio Tassinari, (classi I) Gaia Roncada.

Indirizzo Professionale per i servizi commerciali: (classi V) Salma Abdellaoui, (classi IV) Malak Hdidou, (classi III) Fatima Hassane, (classi II) Mariam Nakhli, (classi I) Alexia Mae Allaza.

ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE “CALVI” DI FINALE EMILIA

Indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio: (classi V) Alice Reggiani, (classi IV) Carlotta Guandalini, (classi III) Linda Battaglia, (classi II) Samuele Zobboli, (classi I) Raffaele Pollio.

Indirizzo Agraria, agroalimentare e agroindustria: (classi V) Francesca Listo, (classi IV) Giorgia Liuzzo, (classi III) Simone Loche, (classi II) Chiara La Duca, (classi I) Edoardo Caprara.

LICEO SCIENTIFICO STATALE “MORANDO MORANDI” DI FINALE EMILIA

Liceo delle Scienze Umane: (classi V) Andrea Rinaldi, (classi IVAthos Filippini, (classi III) Giulia Civolani, (classi II) Emma Finotti, (classi I) Cecilia Filippini.

Liceo Scientifico: (classi V) Lorenzo Burroni, (classi IV) Matilde Suffritti, (classi III) Fabrizio Giuseppe Pignatti, (classi II) Donata Gilli, (classi I) Giulio Maria Barbieri.

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate: (classi V) Arianna Battaglini, (classi IV) Giulia Munerati, (classi III) Irene Pincelli, (classi II) Andrea Barbieri, (classi I) Andrea Benatti.

Liceo Linguistico ed Economico sociale: (classi V) Azzurra Zucchelli, (classi IV) Giulia Marchetti, (classi III) Giulia Campana, (classi II) laria Pincelli, (classi I) Sofia Magni.

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE ” J. M. KEYNES ” DI CASTEL MAGGIORE

Liceo Scientifico e scientifico scienze applicate: (classi V ex aequo) Cesare Tomasi e Ilaria Erriquez, (classi IV) Daniele Colonnello, (classi III) Viola Lallo, (classi II) Sara Russo, (classi I) Giacomo Guidarelli.

Indirizzo Costruzioni Ambiente e territorio: (classi IV) Stefania Massaro, (classi III) Miluna Vasta, (classi II) Annalisa Manganelli, (classi I) Gaetano Lupoli.

Indirizzo Economico: (classi V) Gabriel Fornasari, (classi IV) Alessia Pasetto, (classi III) Giulia Tura, (classi II) Elisabetta Borsari, (classi I) Petra Nicodemi.

Liceo Classico e Linguistico: (classi V) Cecilia Barbieri, (classi IV) Martina Calzolari, (classi III) Lara D’Agostino, (classi II Sofia Scagliarini, (classi I) Anna Lena Magri.

