Pagine di Legalità. “Esempi di cittadinanza” nella Settimana della Legalità a Cento

“Quest’anno per la settimana della legalità avremo a Cento lunedì 10 marzo un ospite d’eccezione: Simmaco Perillo, Presidente della cooperativa sociale “Al di là dei sogni”.

Nella giornata del 10 marzo Simmaco incontrerà i ragazzi e le ragazze delle scuole superiori, durante la consueta Camminata della legalità; nel pomeriggio incontrerà le realtà giovanili del territorio centese e i giovani componenti dei Consigli Comunali dei Ragazzi e delle Ragaze di Cento, Castello d’Argile e Pieve di Cento. Sarà ospite poi dalle ore 18.30 nella seduta straordinaria del Consiglio comunale per la “Giornata Nazionale in ricordo della Vittime innocenti delle mafie‘.

Il fil rouge di quest’anno è il ruolo degli amministratori e delle istituzioni. Infatti, nella Settimana della Legalità dal 17 al 21 marzo i nostri amministratori e lettori volontari andranno nelle scuole primarie del territorio per il percorso delle letture itineranti. Pagine di Legalità quest’anno contempla anche il percorso Scintille con la lettura dei testi del giudice Pietro Grasso che gli alunni e le alunne delle scuole secondarie di primo grado stanno svolgendo da dicembre 2024; il progetto proseguirà oltre la settimana della legalità e si concluderà nel mese di Aprile 2025.

Sottolinea Laura Riviello Consigliera con delega alla Legalità “Quest’anno la settimana della legalità assume un taglio particolare, abbiamo infatti deciso di perseguire la linea dei formatori. Dopo l’incontro che il dottor Gratteri e il professore Nicaso hanno avuto con un migliaio di ragazzi e ragazze delle scuole superiori di primo e secondo grado, l’invito nei prossimi giorni a Cento di Simmaco Perillo significa per noi continuare a calcare un cammino che possa raggiungere tutte le realtà giovanili del territorio centese e non solo. È prioritario per la società e il vivere comune coltivare le giovani generazioni e tenere alta l’attenzione su temi sempre attuali.

La settimana della legalità è un appuntamento importante che ogni anno si rinnova perché fare memoria è un impegno che l’amministrazione comunale ha preso e che intende mantenere.

“Sempre volti a seminare...“.

