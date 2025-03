Pallavolo, la Benedetto Volley vince 3-0 e spera ancora nei playoff – l video sul canale youtube

La Benedetto Volley Pasquali ospita Sesto Imolese per la ventesima giornata del campionato regionale di serie C, girone B. Una partita assolutamente da vincere per la squadra centese, attualmente settima, ed in piena corsa playoff che, tuttavia, arriva da una settimana difficile: infatti, la Pasquali ha cambiato allenatore dopo la sconfitta contro Paolo Poggi Volley e si è affidata a Tommaso Borgatti coadiuvato da Andrea Manna, già secondo allenatore della squadra da inizio stagione.

Nonostante Sesto Imolese sia l’ultima squadra della classifica con solo sei punti maturati nel corso della stagione, all’andata la Pasquali era riuscita ad avere la meglio degli avversari solo al tie-break.

Nella palestra comunale di Corporeno l’inizio del match procede punto a punto con Cento che trova il primo allungo (7-4) e già a metà del set scappa via grazie ad un’ottima efficacia in battuta ed il muro di Giovenzana che vale il 15-8.

La Pasquali non concede facilmente il cambio palla agli avversari, limite gli errori e il libero Cecconi disinnesca tanti attacchi avversari permettendo al palleggiatore Ferriani di mettere nelle migliori condizioni i suoi attaccanti che ben rispondono, portando avanti i padroni di casa sul 20 a 12. Un’ulteriore accelerata sul finale con l’ace che chiude il primo parziale con il punteggio di 25-14.

Nel secondo set il sestetto centese scende in campo ancora più determinato a chiudere rapidamente la pratica e parte forte (4-1).

Sesto fatica in cambio palla e concede tanti errori gratuiti soprattutto in battuta: Cento ringrazia e allunga mandando ripetutamente a segno sia i suoi attaccanti di palla alta (molto positiva la prestazione del giovane opposto Veronesi) che i due centrali Dondini e Borghesani. I biancorossi gestiscono fino a chiudere il set sul 25-10.

Partenza a razzo per la formazione Centese nel terzo parziale con Bonazzi in battuta che mette subito in crisi i ricevitori avversari e porta i suoi sul 6-1. Solo un errore dei padroni di casa concede il cambio palla agli avversari che hanno la forza di reagire e rifarsi sotto nel punteggio sul 12-8.

La Pasquali ritrova la concentrazione, sistema muro e difesa e ritrova un vantaggio rassicurante. Chiude il set 25/15 l’incontro per 3 set a 0 portandosi a casa il bottino pieno, importante per la classifica e per il morale della squadra.

L’allenatore Tommaso Borgatti, all’esordio sulla panchina della Serie C, a fine gara si dice soddisfatto della vittoria maturata imponendo il proprio gioco sugli avversari: “abbiamo gestito bene la partita con ottima qualità di gioco, dando spazio a tutti i ragazzi. Questo 3 a 0 ci da fiducia per la prossima partita contro San Pio, uno scontro diretto per i playoff” dichiara Borgatti. Coach Andrea Manna afferma “in questa stagione ci sono state un po’ di tensioni ma è comunque da considerarsi un’annata positiva considerando che è il nostro primo anno in serie C. Il derby contro San Pio potrebbe lanciarci verso il quinto posto che varrebbe i playoff”.

Benedetto volley che ci crede e nelle ultime sei giornate proverà a scalare due posizioni ed accedere così alla seconda parte della stagione: attualmente la Pasquali è settima con 32 punti ma a solo due punti di distanza da Pallavolo Bologna ed Emmeci Rainbow Forlimpopoli, entrambe a quota 34. Alla formazione centese sarà necessario uno sprint finale e sicuramente la bella vittoria per 3-0 arrivata dopo il cambio allenatore può rivelarsi una spinta favorevole.

