PAOLO CEVOLI – Figli di troia-martedì di carnevale 17 febbraio ore 21- Pandurera – Cento

Al Teatro Pandurera di Cento, martedì 17 febbraio p.v. la tradizione si consolida con una serata all’insegna del divertimento e della cultura dallo spirito carnevalesco con la satira di “FIGLI DI TROIA“. Protagonista d’eccezione sarà Paolo Cevoli, amatissimo comico romagnolo, pronto a conquistare nuovamente tutti con la sua ironia inconfondibile e la sua energia travolgente. Con lui, tante altre sorprese renderanno la serata ancora più speciale, celebrando così al meglio il martedì di Carnevale!

Una serata che unisce spettacolo e tradizione, rafforzando il ruolo del Martedì di Carnevale come momento simbolico e atteso nel calendario degli eventi della nostra città.

L’evento è ufficialmente sold out, a conferma della gradita risposta da parte del pubblico centese.

Ore 21.

Paolo Cevoli in questo suo nuovo monologo racconta in chiave ironica e contemporanea il mitico viaggio di Enea paragonandolo ad altri viaggi che hanno segnato la storia dell’umanità. da Cristoforo Colombo a Cappuccetto Rosso, dal principe vichingo Ragnar a suo babbo Luciano emigrato in Australia negli anni ’50. Enea, eroe sconfitto, fugge da Troia in fiamme con le sue divinità in tasca, il padre sulle spalle e il figlioletto per mano: le sue radici e la speranza per un futuro migliore. Dopo mille peripezie giunge alla foce del Tevere dove trova una scrofa che allatta – segno profetico per il luogo in cui fermarsi – e mentre le donne preparano delle focacce, gli esuli troiani sacrificano la scrofa e i suoi maialini. Il viaggio epico del fondatore di Roma si conclude con un picnic a base di panini alla porchetta. Questo e tanti altri episodi del poema virgiliano sono al centro del racconto di Paolo Cevoli, per riscoprire i valori e le radici del popolo italiano. Così come fece Virgilio che ha scritto l’Eneide per dare una dipendenza nobile agli antichi romani, nostri progenitori. Ha pensato: piuttosto che essere figli di nessuno meglio essere figli di Troia.

