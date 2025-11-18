Paolo Tirini, Business Partner di E. ON Energia spa, premiato come “Self Efficiency Award 2025”

Durante la consueta Convention reti che si tiene ogni anno, Paolo Tirini Business Partner di E. ON Energia spa, è stato premiato come “Self Efficiency Award 2025” riconoscimento che contribuisce a rafforzare la quasi ventennale permanenza in E. ONEnergia spa.

La strada non è stata facile ma l’energia non mancava.

Paolo Tirini ha iniziato infatti il suo percorso 21 anni fa nel mondo dell’energia elettrica e gas seguendo grandi gruppi industriali ma già da allora focalizzandosi verso il mercato pmioggi ancor di più di forte interesse per il mercato, nel tempo è stato precursore nel lancio di Partnership con associazioni di categoria come Confartigianato e gruppi di acquisto. Ha aperto la strada ad accordi con Gruppi Bancari come Banche di Credito Cooperativo.

Da oltre 13 anni di concerto con E. ON Energia spa, ha aperto il primo sportello al pubblico a Lido degli Estensi poi Conselve nel padovano a Cento ed infine a Ferrara.

Il prossimo anno per i primi dieci anni lo sportello di Cento si sposterà di pochi passi dall’attuale sede in Corso del Guercino 24 in nuovi locali ampi e attrezzati con le ultime tecnologie in tema risparmio energetico a tal proposito verrà installato un impianto fotovoltaico con batterie di accumulo per abbattere al massimo il consumo di energia elettrica.

Negli ultimi otto anni con l’aiuto di tutta la struttura interna ed esterna ha sviluppato anche la vendita e l’installazione di impianti fotovoltaici domestici ed industriali perché questa è la vera risposta per la riduzione dei costi energetici.

Essere Business Partner di E.ON significa fa parte di uno tra i primi gruppi energetici europei con più di 47 milioni di clienti, contribuisce alla transizione energetica, impegnandosi per la sostenibilità e la protezione del clima del nostro Pianeta. E.ONin Italia fornisce energia verde e soluzioni innovative a famiglie, imprese e pubbliche amministrazioni, servendo oltre 1 milione di clienti, evitando ogni anno quasi 1 milione di tonnellate di CO₂.

