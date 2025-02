PARTE COL SOLE L’EDIZIONE 2025 DEL CENTO CARNEVALE D’AUROPA, domenica 16 la prima delle 5 sfilate

DOMENICA 16 FEBBRAIO

Centro Storico di Cento (Fe)

Per tutto il giorno, “Il Carnevale si racconta” un’esposizione degli antichi costumi e maschere di cartapesta presso l’ex Bar Italia in C.so Guercino, in collaborazione con la Scuola d’Artigianato Artistico e il Comune di Cento.

A partire dalle ore 10:00 presso la Rocca di Cento, Rievocazione Storica a cura della Compagnia del Gambero di Cento ;

Ore 10:30 esibizione dell’Orchestra FLIC dell’I.C. “Ferruccio Lamborghini” di Renazzo;

Dalle ore 10:30, lungo Corso Guercino sfila l’Eccellenza Ferrari, a cura degli Amici della Scuderia di Cento;

Dalle ore 14:00 inizio ufficiale della sfilata allegorica curata dalle cinque Associazioni Carnevalesche in gara: I Ragazzi del Guercino, Toponi, Fantasti100, Mazalora e Risveglio!

Ore 16:30 primo grande ospite: DARGEN D’AMICO DJ SET salirà sul palco di Piazza Guercino!

Ore 17:00 circa, sul palco di Piazza Guercino, premiazioni dei piccoli atleti del Tennis Club di Cento e del Swim Game (USIP) di nuoto!

