PARTECIPANZA AGRARIA DI CENTO ANCORA IN “TOTALE ‘STALLO” – video sul canale YouTube

Nel giorno di venerdì 28 novembre 2025 è stata depositata in Partecipanza l’ennesima richiesta di convocazione del Consiglio dell’Ente, a firma del legittimo Presidente F.F. Vasco Fortini, del Magistrato Raffaele Gilli e dei Consiglieri Bruno Casoni, Corrado Borgatti, Renato Borgatti, Pier Lorenzo Folchi e Mirco Gallerani.

La richiesta pone in capo a tutto il Bilancio di Previsione anno 2026 ed i seguenti punti all’Odg.:

Surroga del Consigliere Deceduto e di quelli dimissionari; Deliberare l’immediato pagamento della seconda rata agli aventi diritto della divisione dei Capi 2019 (il pagamento doveva essere fatto nel sett./ott. 2024); Deliberare la data delle elezioni amministrative (il quinquennio scadeva maggio 2024); Varie ed eventuali.

Immediatamente dopo (curiosa coincidenza), Borghi Massimiliano, di cui il Tribunale di Ferrara ha dichiarato la nullità alla elezione di Presidente ed annullato con innumerevoli sentenze tutti gli atti da lui assunti (ben 79 delibere), ha diramato un comunicato sostenuto da Balboni Sandro, Gallerani Fausto e Pirani Massimo detto Ciacci.

I contenuti del comunicato stampa sono falsi perché:

– Non è vero che gli attuali amministratori della Partecipanza Agraria (Borghi Massimiliano, Balboni Sandro, Gallerani Fausto e Pirani Massimo detto Ciacci) stanno lavorando con trasparenza, responsabilità e spirito costruttivo. Al contrario, è dall’11/09/2024 che domandiamo di accedere alla documentazione contabile dell’Ente per controllarne le condizioni patrimoniali ed amministrative, documentazione che ci viene negata. Ci è stato addirittura chiesto di sollevare da responsabilità i sig.ri Borghi Massimiliano, Balboni Sandro, Gallerani Fausto e Pirani Massimo detto Ciacci, senza consentirci preliminarmente di prendere visione della documentazione contabile dell’Ente.

– Non è vero che gli attuali amministratori vogliono convocare il Consiglio per approvare il bilancio,

sistemare gli stradelli, garantire il pagamento dell’opzione in denaro e andare alle elezioni. Al contrario, i sig.ri Borghi Massimiliano, Balboni Sandro, Gallerani Fausto e Pirani Massimo detto Ciacci si sono opposti alla nostra richiesta di convocare il Consiglio, richiesta attualmente al vaglio del Tribunale di Ferrara. Del resto, se avessero voluto, ben avrebbero potuto farlo!

– Non è vero che gli attuali amministratori stanno agendo con prudenza per non rischiare di rendere nulle le decisioni prese. I sig.ri Borghi Massimiliano, Balboni Sandro, Gallerani Fausto e Pirani Massimo detto Ciacci hanno adottato ben 116 delibere di Magistratura (di cui 79 già annullate dal Tribunale di Ferrara e le altre attualmente al vaglio del Tribunale di Ferrara), senza mai convocare il Consiglio formato da 18 Consiglieri.

– Non è vero che i ricorsi al Tribunale paralizzano l’Ente, prova ne sono le 116 delibere adottate. Sono i sig.ri Borghi Massimiliano, Balboni Sandro, Gallerani Fausto e Pirani Massimo detto Ciacci che vogliono amministrare l’Ente ed il suo patrimonio da soli, senza convocare il Consiglio eletto dall’Assemblea Generale dei Partecipanti.

– Non è vero che i sig.ri Borghi Massimiliano, Balboni Sandro, Gallerani Fausto e Pirani Massimo detto Ciacci non abbiano percepito compensi. Di segno contrario è la delibera di Magistratura n. 11 del 06/02/2024 da loro adottata. Per il resto non è dato sapere perché, ribadiamo, solo loro amministrano e movimentano il patrimonio ed il conto corrente della Partecipanza senza che nessuno ne possa prendere visione.

Se, pertanto, è vero che i sig.ri Borghi Massimiliano, Balboni Sandro, Gallerani Fausto e Pirani Massimo detto Ciacci vogliono impegnarsi per la comunità dei capisti e per il territorio, a vantaggio dell’interesse generale e del rispetto delle regole Statutarie, possono (e dovrebbero) convocare il Consiglio eletto nel maggio 2019 dall’Assemblea Generale dei Partecipanti con il seguente odg:

Surroga dei Consiglieri mancanti con ripristino del numero legale di n. 18 Consiglieri; Approvazione dei Bilanci consuntivi 2023 e 2024 e dei bilanci preventivi 2025 e 2026 a cui imputare il pagamento della seconda rata agli aventi diritto della divisione dei Capi 2019; Deliberare l’immediato pagamento della seconda rata agli aventi diritto della divisione dei Capi 2019; Varie ed eventuali.

Questo gli scriventi domandano da sempre.

Tutta la documentazione attestante quanto sopra indicato è a disposizione dei Partecipanti, del Comune, della stampa e di tutti coloro che volessero toccare con mano la verità .

Firmato

Vasco Fortini

Raffaele Gilli

Bruno Casoni

Corrado Borgatti

Renato Borgatti

Pier Lorenzo Folchi

Mirco Gallerani





Mi piace: Mi piace Caricamento...