PARTECIPANZA AGRARIA di PIEVE DI CENTO: Elezioni Generali 8 maggio 2022

L’Amministrazione della Partecipanza Agraria di Pieve di Cento invita la

Comunità Partecipante a prendere parte alle votazioni per il rinnovo del Consiglio

Amministrativo dell’Ente.

La propria partecipazione al voto rafforza il senso di appartenenza ed il

legame storico con il territorio cento-pievese.

Le elezioni si terranno Domenica 8 maggio, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, e in

tale data si darà anche corso alla elezione della “Consulta dei Partecipanti fuori

cerchia”.

I seggi elettorali saranno costituiti: a Pieve di Cento presso la Sala Dafni

Carletti – Corte Battistelli, per gli elettori iscritti nella Sezione 1 (detentori del

certificato di colore giallo); a Renazzo presso l’“Oratorio del Carmine” – Piazza F.

Lamborghini, per gli elettori iscritti nella Sezione 2 (detentori del certificato di

colore blu).

Gli elettori in possesso del certificato elettorale di colore verde, avranno diritto

di voto alla nomina dei membri della Consulta dei Partecipanti residenti fuori

cerchia.

Tutte le informazioni relative alle liste dei candidati, ai programmi elettorali

nonché alle modalità di espressione del voto, sono disponibili sul sito web

istituzionale dell’Ente

Mi piace: Mi piace Caricamento...