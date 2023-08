PARTECIPANZA AGRARIA DI PIEVE DI CENTO: Storica seduta – per la prima volta nella storia l’assegnazione in godimento di una quota di terreno a circa 300 discendenti femmine di Partecipanti aventi diritto

“La Partecipanza Agraria di Pieve di Cento invita tutti i Partecipanti ad assistere alla seduta pubblica del Consiglio Amministrativo dell’Ente nella quale si svolgeranno le “Operazioni di sorteggio e di assegnazione dei Capi alle Partecipanti ammesse all’esercizio del diritto di utenza per il quinquennio 2024-2029”.

La manifestazione, realizzata con il patrocinio del Comune di Pieve di Cento, è molto attesa dall’intera Comunità cento-pievese in quanto prevede per la prima volta nella storia l’assegnazione in godimento di una quota di terreno a circa 300 discendenti femmine di Partecipanti aventi diritto in quanto iscritte al Registro Generale dell’Ente e rispettanti l’obbligo della residenza e dimora nei territori prescritti quali “cerchia” della Partecipanza.

L’evento si svolgerà in Piazza Andrea Costa in Pieve di Cento (BO) a partire dalle ore 18.00. Alle ore 11.00 dello stesso giorno sarà celebrata la S. Messa nella Chiesa Collegiata S. Maria Maggiore in Pieve di Cento (BO).”

