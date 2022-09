PARTECIPANZA ATTIVA: “Chiediamo aiuti economici per la siccità estiva”

Serve segnalare eventuali danni alle cultura sui terreni della partecipanza dovuti alla siccità e chiediamo un disciplinare per la buona conduzione dei terreni dell’antico ente dati in conduzione

Non ci stancheremo mai noi dell’Associazione Partecipanza Attiva di mantenere alta l’attenzione sui disastri che ha causato la mancanza d’acqua nelle campagne italiane e nei nostri territori dall’ inizo della primavera e poi continuata per tutta l’estate attenuando la forza solo nei primi giorni di agosto: mesi e mesi senza la caduta di piogge significative a dissetare le nostre campagne … Tante che il Presidente della Coldoretti Ettore Prandini la maggiore associazioni di agricoltori italiani ha quantificato danni per 6 miliardi ( cifra che potrebbe aumentare ) di euro che la siccità ha causato alle culture italiane … Nel Decreto Aiuti, ultimo provvedimento di sostegno ai cittadini e alle imprese licenziato dal Governo Draghi e inserito un finanziamento al Fondo di Solidarietà di 200 milioni di euro a favore delle imprese che hanno subito danni dalla siccità..La Regione Emilia e Romagna ha istituito un questionario a cui le aziende devono segnalare i danni subiti in modo che la Regione Emilia e Romagna abbia un quadro della situazione..Consigliamo di consultare il link che alleghiamo per capire qual è la procedura di segnalazione dei danni .,.. https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/come-fare-per/calamita-naturale

Ma, l’emergenza siccità ha messo purtroppo in evidenza alcune carenze strutturali dei terreni dati in conduzione dalla Partecipanza Agraria di Cento dovuti a consuetudini messe in pratica nella conduzione dei terreni che non rispecchiano un giusto procediamo di lavorazione per la salvaguardia della bontà strutturale dei terreni … Pertanto, noi dell’Associazione Partecipanza Attiva chiediamo al nuovo Presidente che, speriamo sia eletto come recitano gli accordi resi pubblici nella riunione del Consiglio il prossimo 6 settembre di prendere in esame oltre agli aiuti che abbiamo chiesto verso coltivatori della Partecipanza colpiti della siccità, anche, un disciplinare per la buona conduzione dei terreni in modo che chi poi subentra nella coltivazione delle terre non si ritrovi terreni aridi e poveri di sostanza organica più esposti alle emergenze …Noi dell’associazione come sempre ci mettiamo a disposizione per fornire il noctro contributi di idee in merito … attendiamo fiduciosi

MARCO RABBONI

Fondatore e Coordinatore dell’Associazione Culturale “Partecipanza Attiva”

Cento 05/09/22

Mi piace: Mi piace Caricamento...