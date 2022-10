Partecipanza: RICEVIAMO DA I Consiglieri eletti: Mirco Gallerani, Vasco Fortini, Corrado Borgatti, Bruno Casoni, Pier Lorenzo Folchi, Luigi Gallerani, Renato Borgatti, Raffaele Gilli, Alessandro Tassinari, Roberto Tassinari

COMUNICATO STAMPA

1 ottobre 2022

I sottoscritti Consiglieri, eletti nelle Elezioni del Consiglio del 5 maggio 2019, premesso che

il Consiglio del 30 settembre 2022 è stato convocato da un soggetto non legittimato a tale ruolo; che la convocazione del Consiglio è illegittimamente indirizzata a soli 10 dei 18 Consiglieri assegnati;

che l’avviso di convocazione non ha rispettato i 5 giorni di preavviso previsti dallo Statuto;

che la prima convocazione per le ore 06:00 è stata simulata, in quanto i locali della sede erano inaccessibili e deserti, come testimonia l’intervento dei carabinieri, da noi richiesto, che hanno verificato l’impossibilità di accedere per i convenuti;

che la seconda convocazione era prevista per lo stesso giorno a sole 12 ore di distanza dalla prima e che a seguito della simulazione della convocazione delle ore 06:00, la convocazione delle ore 18:00 era in realtà la prima, per cui il numero legale per potere deliberare era di 10 Consiglieri;

che ciò nonostante i soli 6 consiglieri, (di cui i primi 4 ricoprono anche la carica di Magistrato) Sandro Balboni, Massimiliano Borghi, Fausto Gallerani, Massimo Pirani detto Ciacci, Fabrizio Balboni e Sauro Bregoli hanno inteso ugualmente deliberare sui punti posti all’ordine del giorno, tra cui l’elezione del Presidente;

che l’art. 18 dello Statuto della Partecipanza Agraria di Cento recita:”Sono nulle le deliberazioni prese in adunanze illegali, … , o se con esse siansi violate le disposizioni del presente Statuto”;

che pertanto ritengono nulle le deliberazioni prese nel Consiglio del 30 settembre 2022, tra cui l’elezione a presidente di Massimiliano Borghi;

che confidano nell’intervento dell’Autorità di Tutela già nella settimana entrante e si riservano di ricorre al Tribunale civile di Ferrara per ottenere l’annullamento delle deliberazione prese in una adunanza illegale.

Infine, ma non per ultimo, si sottolinea come le modalità poste in essere dai 6 sono distruttive della democrazia su cui si fonda da secoli la vita della Partecipanza stessa.

I Consiglieri eletti: Mirco Gallerani, Vasco Fortini, Corrado Borgatti, Bruno Casoni, Pier Lorenzo Folchi, Luigi Gallerani, Renato Borgatti, Raffaele Gilli, Alessandro Tassinari, Roberto Tassinari.

N.B.: i 10 sottoscrittori costituiscono la maggioranza assoluta degli eletti alle elezioni del Consiglio del 5 Maggio 2019.







