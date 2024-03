Partita serale del 6.03.2024 Centese – SM Codifiume

Foto e video dal cielo per immagini uniche e ad altezza ‘zero’ con droni cinewoop per filmati pieni di adrenalina …



La Centese giocherà mercoledì 6 marzo il turno infrasettimanale, con calcio di inizio alle 20:30. Ospite dei biancoazzurri sarà il Santa Maria Codifiume, sul campo “neutro” di Argelato, causa l’indisponibilità dell’impianto di illuminazione dello stadio Bulgarelli. A tal riguardo sono giunte rassicurazioni dall’Amministrazione Comunale, che si dice pronta ad intervenire sulle torri faro ed i corpi illuminanti, con una più moderna ed economica strumentazione al Led. Negli ambienti biancoazzurri si confida che ciò possa avvenire nei tempi prefissati, contestualmente ai lavori sul Parco del Reno, ovvero entro giugno 2024. Bene dire che si tratta di problemi ultradecennali tutt’ ora irrisolti, e che siano partiti gli iter burocratici per la loro soluzione. Ma tornando al calcio giocato.

Non sarà una partita facile, come tutte le altre del resto. Gli avversari sono squadra capace di fermare sul pareggio il Persiceto, battere il Galeazza e perdere di misura col X Martiri. All’andata fu vittoria Biancoazzurra, dopo che la squadra era andata sotto di due reti, poi ribaltate 2-4 con tripletta di bomber Pirreca.

A proposito di cannonieri, nel s.m. codifiume milita Derraj, oggi leader della classifica dei goleador con 14 segnature a referto.

Sulle ali dell’entusiasmo creatosi dopo la vittoria con il X Martiri, impegnato con la pericolante Copparese, la Centese dovrà mantenere massima concentrazione.Tutti i giocatori saranno a disposizione di mister Briegel, compreso Radu Frentoaei, rientrante dalla squalifica.

Appuntamento quindi mercoledì sera, sul terreno amico di Argelato, struttura che nel team Guerciniano conoscono molto bene, per essere sede di parte dell’attività delle squadre giovanili.

