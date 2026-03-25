  • Mer. Mar 25th, 2026

dal 1996 network di informazione

Cronaca

Partito Comunista Italiano: Cento vota Sì, ma la lotta per una giustizia popolare continua!

DiFONTE COMUNICATO STAMPA

Mar 25, 2026
Post letto da: 239

La Sezione di Cento del Partito Comunista Italiano, accolto con grande soddisfazione il trionfale risultato nazionale della consultazione referendaria (NO al 53,74%, affluenza 58,93%, pari a oltre 14milioni di voti contrari al progetto di devastazione della Costituzione), esprime tuttavia un profondo disappunto per l’esito del voto nel nostro Comune. Mentre il Partito si è speso con convinzione per il NO, a Cento la maggioranza dei votanti ha scelto il “Sì”, seguendo un’onda emotiva alimentata dalle forze populiste e garantiste di facciata.

Il dato centese non ci scoraggia, ma ci impone una riflessione: è evidente che una parte significativa della cittadinanza ha percepito questo quesito come una soluzione ai mali della giustizia. 

Il PCI ha sostenuto con grande forza il NO e nonostante il risultato locale, restiamo fermi sulle ragioni che ci hanno visto in prima linea per il rigetto del quesito che brevemente riassumiamo qui di seguito. 

 * No alla giustizia di classe: la riforma Meloni-Nordio non velocizzava i processi, ma creava corsie preferenziali per i colletti bianchi e i potenti.

 * Difesa della Costituzione: lo smantellamento di alcune garanzie giudiziarie sarebbe stato un passo verso una deriva autoritaria dove chi ha più risorse economiche può sfuggire alle proprie responsabilità. 

* Indipendenza della Magistratura dalla politica: la Destra attuale che mai ha accettato ed assorbito la natura antifascista della Repubblica e della Costituzione, con questa riforma voleva sottomettere i Magistrati al potere politico. Il popolo italiano si è sollevato e ribellato a questa forzatura antidemocratica e ha riportato il Governo nel perimetro costituzionale e democratico.

Il nostro impegno futuro

Il PCI Cento non si piega alla logica dei numeri quando questi contrastano con gli interessi dei lavoratori.

Il voto locale ci dice che dobbiamo lavorare di più sul territorio per spiegare che la “giustizia” non si fa togliendo poteri alla magistratura per darli alla politica, ma rendendo la legge uguale per tutti, a partire dalle condizioni materiali di vita.

Continueremo a denunciare ogni tentativo di smantellamento dello Stato di diritto in favore degli interessi privati.

FONTE COMUNICATO STAMPA

Articoli correlati

Cronaca
Massa Finalese: da aprile lavori di manutenzione al Cimitero
Mar 25, 2026 FONTE COMUNICATO STAMPA
Cronaca
Referendum sulla giustizia, Tiso(Accademia IC): “L’affluenza è vittoria della democrazia”
Mar 25, 2026 FONTE COMUNICATO STAMPA
Cronaca
REFERENDUM GIUSTIZIA, FORZA ITALIA FERRARA ESPRIME RAMMARICO PER IL RISULTATO NAZIONALE MA GRATIFICAZIONE PER IL BUON RISULTATO DELLA PROVINCIA DI FERRARA
Mar 24, 2026 FONTE COMUNICATO STAMPA

You missed

Cronaca
Cronaca
Cronaca
interviste