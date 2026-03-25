Partito Comunista Italiano: Cento vota Sì, ma la lotta per una giustizia popolare continua!

La Sezione di Cento del Partito Comunista Italiano, accolto con grande soddisfazione il trionfale risultato nazionale della consultazione referendaria (NO al 53,74%, affluenza 58,93%, pari a oltre 14milioni di voti contrari al progetto di devastazione della Costituzione), esprime tuttavia un profondo disappunto per l’esito del voto nel nostro Comune. Mentre il Partito si è speso con convinzione per il NO, a Cento la maggioranza dei votanti ha scelto il “Sì”, seguendo un’onda emotiva alimentata dalle forze populiste e garantiste di facciata.

Il dato centese non ci scoraggia, ma ci impone una riflessione: è evidente che una parte significativa della cittadinanza ha percepito questo quesito come una soluzione ai mali della giustizia.

Il PCI ha sostenuto con grande forza il NO e nonostante il risultato locale, restiamo fermi sulle ragioni che ci hanno visto in prima linea per il rigetto del quesito che brevemente riassumiamo qui di seguito.

* No alla giustizia di classe: la riforma Meloni-Nordio non velocizzava i processi, ma creava corsie preferenziali per i colletti bianchi e i potenti.

* Difesa della Costituzione: lo smantellamento di alcune garanzie giudiziarie sarebbe stato un passo verso una deriva autoritaria dove chi ha più risorse economiche può sfuggire alle proprie responsabilità.

* Indipendenza della Magistratura dalla politica: la Destra attuale che mai ha accettato ed assorbito la natura antifascista della Repubblica e della Costituzione, con questa riforma voleva sottomettere i Magistrati al potere politico. Il popolo italiano si è sollevato e ribellato a questa forzatura antidemocratica e ha riportato il Governo nel perimetro costituzionale e democratico.

Il nostro impegno futuro

Il PCI Cento non si piega alla logica dei numeri quando questi contrastano con gli interessi dei lavoratori.

Il voto locale ci dice che dobbiamo lavorare di più sul territorio per spiegare che la “giustizia” non si fa togliendo poteri alla magistratura per darli alla politica, ma rendendo la legge uguale per tutti, a partire dalle condizioni materiali di vita.

Continueremo a denunciare ogni tentativo di smantellamento dello Stato di diritto in favore degli interessi privati.

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