PASQUA COL VENTO … ORA ARRIVANO LE PIOGGE

Dopo una Pasqua e Pasquetta all’insegna del clima soleggiato e fresco, il tempo sta per cambiare ancora. Nelle prossime ore, per via di un vortice ciclonico proveniente dall’oceano Atlantico che si sta avvicinando al Mediterraneo centrale, vedremo tornare la pioggia. Mercoledì 20 aprile “il cielo sarà da nuvoloso a molto nuvoloso”, recita il bollettino di Arpae, “con deboli e sporadiche precipitazioni nel corso della giornata, più probabili su rilievi e fascia collinare. Giovedì 21 aprile il cielo sarà ovunque coperto o molto nuvoloso, con deboli e irregolari precipitazioni solo sui rilievi. Nel corso del pomeriggio, però, le piogge si estenderanno su tutto il territorio regionale, per poi intensificarsi in serata. Calo delle temperature soprattutto nei valori massimi, che oscilleranno tra 12 e 15 gradi.

