Pavimento pelvico: un alleato per la vita: Incontro online di prevenzione ed educazione ‘al femminile’

Venerdì 25 febbraio alle ore 18 sulla stanza virtuale Blackboard

“Pavimento pelvico: un alleato per la vita” è il titolo dell’incontro online organizzato dall’Azienda USL di Ferrara in collaborazione con l’associazione Ramo Rosa – Polisportiva Centese e i Comuni del Distretto Ovest Cento, Bondeno, Terre del Reno, Poggio Renatico e Vigarano Mainarda, in programma venerdì 25 febbraio alle ore 18 sulla piattaforma Blackboard Collaborate.

Per l’occasione, due medici urologici, due ostetriche e un’infermiera saranno a disposizione della cittadinanza per fornire consigli e indicazioni utili sul benessere del pavimento pelvico, un muscolo poco conosciuto ma fondamentale durante tutta la vita della donna, che merita di acquisire consapevolezza anche per prevenire l’incontinenza urinaria o il prolasso.

All’appuntamento online, dopo i saluti dell’assessore alla Sanità del Comune di Cento Mario Pedaci e della referente del Ramo Rosa Laura Riviello, interverranno i medici urologici Emmanuele Vece e Benedetta Caselli, le ostetriche Ilaria Di Primio e Maura Corticelli e l’infermiera Claudia Melloni.

L’iniziativa, inserita all’interno del PRP – Piano Regionale della Prevenzione sotto il nome “Incontriamo la prevenzione”, punta proprio alla prevenzione ed educazione ‘al femminile’ per informare e sensibilizzare sul riconoscimento e sulla cura del proprio perineo.

Per partecipare all’incontro, rivolto a tutte le donne di qualsiasi età interessate a prendersi cura della salute del proprio pavimento pelvico come “alleato per la vita”, è necessario collegarsi alla stanza virtuale Blackboard a questo link www.ausl.fe.it/gin. Si consiglia di accedere con una versione recente di Google Chrome o di Mozilla Firefox.

