PCI CENTO: “Accorsi in forte difficoltà”

Come PCI Partito Comunista Italiano non possiamo che esprimere forti preoc-

cupazioni per il clima di tensione che si sta vivendo a Cento.

Innanzitutto a livello istituzionale: non entriamo nella diatriba che coinvolge

componenti del consesso civico, tuttavia ci preme sottolineare che le istituzioni

devono essere imparziali e tutti, pur nel rispetto dei ruoli, devono lavorare per

il benessere cittadino e l’interesse collettivo.

Secondariamente, la sospensione del punto nascite non fa che aggravare una si-

tuazione di precarietà che più volte, come partito, avevamo sottolineato: il PCI

è per la difesa della sanità pubblica ma chiaramente non ci può essere difesa

senza adeguati investimenti e in questi anni qualsiasi forza politica arrivata al

governo a Roma non ha fatto altro che imporre tagli, tagli che poi si ripercuoto-

no sul sistema regionale, di tutte le regioni, non solo la nostra.

Tuttavia non possiamo accettare la difesa del PD che si auto assolve da colpe

che ha a tutti i livelli, essendo al governo della città, della regione, e fino a qual-

che mese fa pure dell’Italia.

La giunta Accorsi sta attraversando un evidente momento di forte debolezza

e ci domandiamo, come PCI, se il Sindaco possa veramente invertire la china

nella quale stiamo scendendo: essendo un uomo di Bonaccini molti credevano

di sì, ma a quanto pare qualcuno è rimasto deluso, di certo i continui post in

cui appare sorridente non aiutano: non ultimo quello in cui sono consegnate le

tessere elettorali ai neomaggiorenni, ci sembra un modo solo per distogliere l’o-

pinione pubblica dalle reali problematiche, dimenticando, financo, che il voto è

un diritto e non una concessione.

Ci auguriamo che presto tutti riprendano bene le redini dei propri ruoli, perchè

altrimenti non rimarrebbero che le dimissioni.

