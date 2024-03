PCI CENTO: “dichiarazioni del Sindaco di Cento in materia di sicurezza ci lascia perplessi e sbigottiti”

Foto e video dal cielo per immagini uniche e ad altezza ‘zero’ con droni cinewoop per filmati pieni di adrenalina …





Il Sindaco Accorsi, attraverso il proprio profilo social – e già qua ci si potrebbe chiedere perché comunichi sempre e solo a uso e consumo dei propri sostenitori – fa i complimenti a Polizia Locale, Procura e Prefettura perché è stato identificato un anonimo pirata della strada che nel dicembre scorso si era reso colpevole di un incidente senza soccorrere la povera malcapitata, che fortunatamente non aveva riportato serie conseguenza.

Posto che tale prosopopea ci pare fuori luogo per un normale fatto di sicurezza stradale, se bisogna scomodare le più alte sfere per così poco, in fondo non è stato assicurato alla giustizia un pericoloso latitante, crediamo effettivamente che ci sia un problema a monte.

Altro fatto da rimarcare: che nonostante tale dispiegamento di forze, ci siano voluti ben tre mesi, nonostante la tanto strombazzata politica di sicurezza promossa dall’Assessore Pedaci a base di videocamere di sorveglianza.

Il Sindaco poi conclude il suo post con la frase “Fare sicurezza significa anche questo.”

Viste le tante lamentele dei cittadini, non ci si può limitare a questo.

PCI CENTO

