(PCI Cento): Istituto Tecnico Commerciale Bassi-Burgatti, basta strumentalizzazioni politiche! 

Difendiamo la Comunità educativa.

​Il Partito Comunista Italiano di Cento (PCI Cento) esprime la sua ferma condanna per la continua e sistematica strumentalizzazione politica che alcune forze di destra, in particolare Fratelli d’Italia, stanno attuando a danno dell’Istituto Tecnico Commerciale Bassi-Burgatti e della sua intera comunità.

​Ogni evento di cronaca, anche il più circoscritto, viene prontamente trasformato in un megafono per alimentare una polemica sterile e dannosa, che ha come unico obiettivo quello di attaccare l’istituzione scolastica e di guadagnare facili titoli sui giornali.

​La scuola non è un campo di battaglia politico, ma il luogo fondamentale per la crescita, la formazione e la costruzione di un futuro critico e consapevole. Il costante “soffiare sul fuoco” delle polemiche non aiuta a risolvere i problemi, ma li ingigantisce, minando la serenità necessaria per il lavoro di docenti, personale e studenti.

​Appello agli Studenti: non fatevi strumentalizzare!

​Ci rivolgiamo direttamente alle studentesse e agli studenti del Bassi-Burgatti:

​”Voi siete la parte più preziosa di questa scuola. Siete coloro che dovrebbero avere il diritto di studiare in un ambiente sereno, lontano dalle liti politiche spicciole e inconsistenti. Vi invitiamo caldamente a non farvi usare come merce di scambio o come strumento da chi cerca solo visibilità e consenso facile.

​La vostra voce è forte e autorevole solo quando è autonoma, e poi in autonomia vi porrete di fronte al contesto politico, cercando e trovando chi è più simile a voi e alla vostra visione del mondo.

Le vostre battaglie devono nascere dalle vostre esigenze, dal desiderio di un futuro più equo e solidale, dal desiderio di un lavoro stabile e adeguatamente retribuito, dal desiderio di un’istruzione superiore davvero accessibile a tutti, e non dai comunicati stampa di un partito che usa i vostri disagi per meri fini elettorali. Istruitevi, agitatevi, organizzatevi (come ci insegna Antonio Gramsci) ma fatelo con spirito critico, respingendo ogni tentativo di manipolazione in vista, specialmente, delle prossime elezioni Amministrative a Cento”.

​Il PCI Cento sarà sempre al fianco di chi difende il valore dell’istruzione pubblica, laica e democratica, e lavoreremo affinché l’attenzione si sposti dalla sterile polemica politica al sostegno concreto delle esigenze strutturali e didattiche dell’Istituto.

​Basta polemiche, investiamo sull’istruzione!

​

Partito Comunista Italiano-Cento

